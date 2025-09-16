G2 Esports es el primer finalista de la LEC

El split de verano de LEC 2025 va llegando a su final y las últimas jornadas de competición antes de las finales de Madrid ya han tenido lugar. Con ello, se han confirmado los equipos que estarán presentes en la Caja Mágica, con Movistar KOI siendo el único español clasificado tras la eliminación en estos últimos días de GIANTX.

Movistar KOI cae ante G2 y peleará en Madrid por un puesto en la gran final

Movistar KOI se enfrentó a G2 Esports en una serie que prometía un choque de altos vuelos. KOI inició con cierta presión y logró llevarse la primera partida, pero G2 supo adaptarse con mejor lectura macro, rotaciones oportunas, control de visión y manejo de las peleas grupales. Esa capacidad de imponer su ritmo tras instaurar una ventaja mínima fue lo que les permitió inclinar la serie a su favor para vencer por 3-1. El triunfo no solo les da el pase a la final del split de verano, sino que garantiza su presencia en el Mundial. KOI, por su lado, cae al cuadro inferior, con la obligación de pelear el sábado por un puesto en la gran final del domingo.

GIANTX se queda a las puertas de las finales de Madrid

GIANTX, ya en el cuadro inferior en donde una derrota significa la eliminación inmediata, no pudo hacer frente a FNATIC y cayó a las puertas de Madrid. El resultado fue un 3-0 que demuestra que cuando Fnatic está inspirado, difícilmente deja espacios al rival para respirar. Cada mapa fue una demostración de control: desde el early game, gestionando los recursos, dominando objetivos y evitando que GIANTX pudiera levantar la cabeza. GIANTX lo intentó, hubo momentos de resistencia, pero no fueron suficientes para desestabilizar a Fnatic. Con esto, Fnatic mantiene viva su esperanza de llegar a la final a través del cuadro inferior, mientras que GIANTX queda eliminado definitivamente de la competición.

FNATIC, Karmine Corp, Movistar KOI y G2 son los equipos que pelearán en Madrid

Con estos resultados, el cuadro queda definido para la gran cita en Madrid, donde FNATIC, Karmine Corp, Movistar KOI y G2 Esports serán los cuatro equipos que lucharán por el título del split de verano de LEC 2025. La capital española será el escenario de un fin de semana que promete emociones fuertes: G2 parte como favorito tras asegurarse la final y su plaza en el Mundial, pero KOI llega con hambre de revancha desde el cuadro inferior, mientras que FNATIC y Karmine Corp buscarán prolongar su sueño con actuaciones que les permitan escalar hasta la gran final. Será el último capítulo de la temporada europea y el lugar donde se definan los representantes de la LEC para Worlds.