GGTech Entertainment colabora en el diseño y producción del Red Bull Home Ground España

Una fusión de energía y emoción caracterizará la próxima celebración de Red Bull Home Ground España 2025. Por primera vez, el torneo Off-Season más importante del VALORANT Champions Tour (VCT) contará con una edición en nuestro país. La empresa española GGTech Entertainment ha diseñado, junto con Red Bull y Riot Games, una competición urbana, impactante y memorable en la que aportará toda su experiencia en la producción y organización de eventos nacionales e internacionales de esports.

Los mejores talentos nacionales de VALORANT, tanto del entorno profesional como del amateur, se verán las caras en Red Bull Home Ground. El torneo contará con una fase de clasificatorios previos, playoffs y una final presencial que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el espacio La Nave, en Madrid. Mixwell, la gran leyenda española del juego tipo shooter de Riot Games, será el embajador, costreamer y cara visible de la competición, en la que colaborará con Red Bull y GGTech Entertainment para conectar a jugadores, fans y comunidad.

El equipo campeón de nuestro país logrará el pase directo a la Final Internacional en Nueva York, donde se enfrentará a los mejores conjuntos del mundo, entre el 13 y el 16 de noviembre.

Una fórmula de éxito

Red Bull ha confiado en GGTech Entertainment para el diseño y la producción de su primera edición nacional de Red Bull Home Ground, en la que la compañía española estará a cargo de todas las acciones técnicas, logísticas y creativas de la competición. La empresa productora, que cuenta con una larga trayectoria en la organización de eventos de esports, gaming y entretenimiento inmersivo por todo el mundo, operará el proyecto de principio a fin, tanto en las primeras eliminatorias online como en la fase presencial.

Todos los enfrentamientos de Red Bull Home Ground se disputarán en la plataforma competitiva propia de GGTech Entertainment, donde ofrecerá un espacio de juego seguro y de calidad a los jugadores y equipos participantes. Además, la firma española pondrá sus conocimientos de broadcasting al servicio de los streamers y de los organizadores del torneo.

En la cita presencial, GGTech Entertainment se preocupará por ofrecer una experiencia única a los asistentes al evento en Madrid y diseñará un encuentro que cumpla las expectativas de la comunidad de VALORANT en España. El espacio La Nave acogerá una amplia variedad de contenidos de entretenimiento a lo largo de tres espacios principales: main stage, fanzone y zona VIP.

La próxima edición de Red Bull Home Ground no será la primera vez en la que GGTech Entertainment y Red Bull trabajarán de manera conjunta para la celebración de una competición de esports. En ocasiones anteriores la compañía española ya colaboró con la firma de bebidas energéticas para la organización de los torneos Red Bull Solo Q de League of Legends en 2021 y 2022 y del Red Bull Campus Clutch de VALORANT, también en 2022.