GIANTX se mete en el Mundial de Valorant femenino

GIANTX vuelve a conquistar otra cima internacional. Tras disputar recientemente el Mundial de Valorant de París, en donde el equipo masculino de los gigantes logró un notable 'top 8', el conjunto femenino de Valorant acaba de clasificarse para el suyo, que este año tiene lugar en Seúl, capital de Corea del Sur. Un hito al alcance de muy pocos clubes: únicamente lo han conseguido Team Liquid y GIANTX. Podría unirse G2 a este grupo selecto. 2025 histórico para GIANTX.

El conjunto femenino de GIANTX en Valorant es uno de los más destacados de Game Changers, el circuito profesional que reúne a las mejores jugadoras. En año y medio, han conseguido tres subcampeonatos de EMEA seguidos y dos terceros puestos. Las gigantas nunca se han bajado del podio desde que el club iniciara su andadura en Valorant Game Changers en 2024. La tercera campaña de este año ha sido algo más compleja por juego y resultados, pero se ha alcanzado el objetivo por puntos tras avanzar de ronda en 'playoffs'.

Con este pase al Mundial, denominado oficialmente Valorant Game Changers Championship 2025, el conjunto femenino repite participación un año más y se confirma que sus dos equipos profesionales de GIANTX en el videojuego de Riot Games representarán al club en las dos mayores citas en este deporte electrónico. GIANTX es uno de los dos clubes que, hasta el momento, va a competir en ambos Mundiales de Valorant. El otro Team Liquid, cuya división de Game Changers se encuentra en Brasil, país de larga tradición en los 'shooters'. G2 Esports podría unirse a esta hazaña.

Seúl acoge el Championship 2025 desde el 20 al 30 de noviembre. Únicamente diez quintetos, uno de ellos es GIANTX, lucharán por la gloria. El bloque que dirige Aska tiene margen de progresión y también de mejorar el resultado en la campaña activa aún en EMEA. El 0-2 a AlQadsiah Corals, con un juego más coordinado y convincente tras la entrada de Smurfette por Sucette, coloca a GIANTX en la siguiente ronda de 'playoffs' y a dos victorias de la final de EMEA, la cual sería la cuarta consecutiva.