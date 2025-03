Los Heretics son los campeones de la Superliga Domino’s de invierno

No hubo revancha en la final de la Superliga Domino’s, la liga oficial de League of Legends que organiza LVP (GRUP MEDIAPRO). El vigente campeón, Los Heretics, superó a un combativo Barça eSports (3-1) y se apuntó su tercer campeonato consecutivo.

La Superliga Domino’s vivió anoche la primera de sus cuatro finales de 2025. La temporada de invierno bajó la persiana con la reedición de la anterior pelea por el título, en la que se vieron las caras Los Heretics y Barça eSports. Aunque el resultado no se repitió (3-1 anoche, por 3-0 en verano 2024), el desenlace sí fue el mismo: triunfo de unos herejes que confirmaron su actual supremacía en la competición nacional.

Barça eSports se empeñó en cambiar el guion de la final desde el primer mapa, en el que sorprendió a Los Heretics gracias al buen hacer del polaco Pawel “Czekolad” Szczepanik y del español Sergio “Legolas” Vicente. Pero no era la final del polaco del Barça, sino del jungla polaco de los herejes, Kacper “Daglas” Dagiel, MVP del encuentro, que lideró a su equipo hasta darle la vuelta al marcador.

La clave del partido pudo estar en un segundo mapa muy equilibrado, en el que Los Heretics ganó las peleas más importantes y se llevó el punto. Fue el momento de máxima igualdad de la final, ya que desde ahí la diferencia entre el vigente campeón y el aspirante no hizo más que crecer. Primero, en un tercer mapa en el que los herejes fueron poco a poco sacando ventaja a los azulgranas. Y, finalmente, en el cuarto y definitivo mapa, en el que el campeón barrió (26 kills) al Barça eSports en poco más de 25 minutos.

Tercera Superliga seguida para Los Heretics que, pese a cambiar por completo su equipo respecto al curso pasado, sigue en el trono de la competición nacional.

La Superliga Domino’s ha estrenado esta temporada un nuevo calendario de competición: tres temporadas por año que desembocan en una Final Four presencial, que se jugará en el Madrid Arena los días 30 y 31 de agosto (entradas a la venta). Los cuatro equipos que sumen más puntos de temporada estarán en esa novedosa Final Four. Los Heretics, como campeón de invierno, no ha garantizado todavía una plaza en el Madrid Arena, pero sí ha dado un paso importante para no faltar a la cita más destacada del calendario nacional.

La Superliga cuenta esta temporada con el patrocinio de Domino’s, KitKat, MediaMarkt, Cacaolat, Ayuntamiento de Torrevieja, Norauto, Universae y Air Europa.