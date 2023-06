Holiday World Resort se alía con Giants Gaming

Holiday World Resort se ha consolidado como uno de los resorts referentes para vacaciones familiares, y opta en esta ocasión por una nueva estrategia para posicionar el hotel Holiday World Riwo como el hotel ideal para familias con hijos adolescentes en el destino Costa del Sol. Con este objetivo, Holiday World Resort se ha aliado con el club de esports Giants Gaming para ofrecer la primera propuesta ‘gamer’ en un hotel del grupo, un proyecto llamado 'The Zone' y que consiste en un espacio de videojuegos, música, vídeo y redes sociales destinado a jóvenes de entre 12 y 17 años.

Giants, fundado en 2008, es un club de deportes electrónicos puntero en España y Europa, el más laureado del país y uno de los de mayor tradición del continente. Esta iniciativa va enmarcada en la estrategia de la Costa del Sol que pretende potenciar la provincia como el primer destino gamer de Europa, y de la que Giants es uno de los principales abanderados.

La gran apuesta de Holiday World Resort para esta temporada de verano es 'The Zone', un espacio en el que los jóvenes encontrarán una 'gaming zone' con diez puestos de PC, dos áreas con diversas videoconsolas, zona de descanso, zona retro con juegos arcade, pinball, air hockey y futbolín, y otra para grabar vídeos, bailar o simplemente pasar un rato de relax.

Holiday World Resort ha contado con el asesoramiento de Giants para el diseño del proyecto y con la experiencia de la prestigiosa empresa malagueña Atlas Informática para equipar 'The Zone'. El equipamiento de cada puesto está valorado en 2.500 euros y, además de PCs gamer de alto rendimiento, podrán disfrutar de sillas Drift de gama alta y todos los periféricos necesarios para que la experiencia de juego sea óptima. Con los monitores de Ozone podrán conseguir la experiencia inmersiva definitiva y desconectar completamente, centrándose en pasar las pantallas de sus juegos favoritos, mientras cuidan de su visión debido a la tecnología que incorporan estos monitores.

'The Zone' es la guinda de un proyecto mucho más amplio, que está disponible desde el viernes 23 de junio. Los jóvenes de entre 12 y 17 años podrán disfrutar en Holiday World Resort de espacios y actividades diseñados exclusivamente para ellos, en un proyecto único en España, que además de ofrecer una alternativa 'gamer' también pretende fomentar la actividad física y el entretenimiento más allá de las pantallas. 'The Zone' abrirá todas las tardes y los mayores de edad no podrán acceder a la sala.

Tras meses de investigación y desarrollo de este proyecto, las familias con hijos de estas edades contarán con un nuevo concepto de ocio y entretenimiento para completar sus vacaciones. Esta nueva propuesta estará disponible para todos los jóvenes alojados en los hoteles del complejo: Holiday World Riwo, Holiday World Polynesia y Holiday World Village.

Bajo el hashtag #notodoesdigital, el resort propone a los jóvenes huéspedes una serie de actividades como bailes, deportes, música, juegos, escape room, teambuilding o búsquedas del tesoro, cuyos horarios y programación diseñarán ellos mismos a través del grupo de WhatsApp, donde podrán comunicarse, siempre acompañados del consejo de los expertos animadores del complejo.

Para completar este lanzamiento, Holiday World Resort ofrece en sus hoteles descuentos especiales para las familias con hijos de hasta 15 años. ​

"The Zone responde a una necesidad de la Generación Z, que necesita que la oferta de ocio turístico se adapte a sus gustos y tendencias, siendo compatible con las vacaciones experienciales y en familia. Creemos que este proyecto será un éxito desde el principio y contamos con que nuestros jóvenes huéspedes nos ayuden día a día a mejorarlo", afirma Iciar Gatell, directora Comercial y de Marketing de Holiday World Resort