Los juegos de diciembre de 2025 en PS Plus Essential: revisión de las novedades

La alineación de diciembre incluye cinco juegos para PS5 —y algunos también compatibles con PS4— disponibles sin coste extra para quienes tengan activo PS Plus Essential (o sus planes más completos). Los títulos son:

LEGO Horizon Adventures (PS5)

(PS5) Killing Floor 3 (PS5)

(PS5) Synduality: Echo of Ada (PS5)

(PS5) Neon White (PS5 y PS4)

(PS5 y PS4) The Outlast Trials (PS5 y PS4)

Estos juegos estarán disponibles para reclamar desde el martes 2 de diciembre hasta el 5 de enero.

Qué ofrece cada título: variedad para todos los gustos

LEGO Horizon Adventures : una versión amigable y ligera del universo Horizon, ideal para quienes buscan aventuras sin complicaciones, con combates accesibles, cooperativo local u online, y la magia característica de los juegos LEGO. Perfecto para jugar en pareja o en familia.

: una versión amigable y ligera del universo Horizon, ideal para quienes buscan aventuras sin complicaciones, con combates accesibles, cooperativo local u online, y la magia característica de los juegos LEGO. Perfecto para jugar en pareja o en familia. Killing Floor 3 : acción intensa y cooperativa al límite. Con hordas de enemigos, armas contundentes y mecánicas tácticas, se presenta como una excelente opción para quienes disfrutan shooters cooperativos con adrenalina.

: acción intensa y cooperativa al límite. Con hordas de enemigos, armas contundentes y mecánicas tácticas, se presenta como una excelente opción para quienes disfrutan shooters cooperativos con adrenalina. Synduality: Echo of Ada : propuesta algo más nicho, con estética futurista y mecánicas de exploración y combate que pueden servir tanto a quienes buscan acción como a quienes prefieren mundos con ambientación distópica. Según su premisa, mezcla survival, loot y persistencia, lo que podría ofrecer horas de juego interesantes.

: propuesta algo más nicho, con estética futurista y mecánicas de exploración y combate que pueden servir tanto a quienes buscan acción como a quienes prefieren mundos con ambientación distópica. Según su premisa, mezcla survival, loot y persistencia, lo que podría ofrecer horas de juego interesantes. Neon White : un juego de ritmo frenético, velocidad y fantasía. Ideal para quienes aprecian los desafíos narrativos y jugables, con mecánicas de cartas, rapidez y escenarios planeados para speedrunners. Su mezcla de acción y ritmo puede ser un gran soplo de aire fresco.

: un juego de ritmo frenético, velocidad y fantasía. Ideal para quienes aprecian los desafíos narrativos y jugables, con mecánicas de cartas, rapidez y escenarios planeados para speedrunners. Su mezcla de acción y ritmo puede ser un gran soplo de aire fresco. The Outlast Trials: horror cooperativo en primera persona, con diseño para poder jugar solo o con amigos. Si te gusta el miedo, el sigilo y las experiencias intensas compartidas, este título aparece como uno de los más atractivos del mes.

Contexto: por qué este diciembre es especial

Este diciembre 2025 marca uno de los meses con más títulos añadidos al plan Essential en mucho tiempo. Es una apuesta clara de Sony para cerrar el año con fuerza y brindar variedad real a los suscriptores.

Además, la selección mezcla géneros y estilos: desde acción intensa hasta cooperativos, shooters, terror, aventuras accesibles y juegos centrados en ritmo o exploración. Eso significa que la oferta tiene algo para casi cualquier tipo de jugador — ideal para quienes buscan probar algo nuevo sin desembolsar dinero extra.

Consejos para sacarle el máximo partido

Reclama los juegos desde el 2 de diciembre. Muchos jugadores aprovechan el primer día para descargarlos antes de que haya saturación de servidores.

Muchos jugadores aprovechan el primer día para descargarlos antes de que haya saturación de servidores. Piensa en la compatibilidad. Si usas PS4, algunos juegos (como Neon White o The Outlast Trials) funcionan también allí. Si tienes PS5, el catálogo es más amplio.

Si usas PS4, algunos juegos (como Neon White o The Outlast Trials) funcionan también allí. Si tienes PS5, el catálogo es más amplio. Varía los géneros . Aprovecha la mezcla: un día shooter cooperativo; otro día horror; otro de puzzles o plataformas. Ideal para no quemarte con un solo estilo.

. Aprovecha la mezcla: un día shooter cooperativo; otro día horror; otro de puzzles o plataformas. Ideal para no quemarte con un solo estilo. Invita a amigos o familiares. Juegos como LEGO Horizon Adventures o The Outlast Trials brillan en cooperativo, así que puede ser una buena excusa para compartir pantallas.

Juegos como LEGO Horizon Adventures o The Outlast Trials brillan en cooperativo, así que puede ser una buena excusa para compartir pantallas. Prueba antes de comprar. Si algún juego te gusta, quizá te merezca la pena revisar sus DLC, colecciones o ediciones especiales: al tener ya el base, el coste extra baja.

Conclusión: diciembre de 2025 ya tiene una excusa perfecta para jugar

La alineación de PS Plus Essential de este diciembre demuestra que incluso con un plan básico, puedes acceder a una cantidad y variedad de juegos muy buena. Desde cooperativos y shooters hasta aventuras tranquilas, horror o velocidad, hay opciones para mantener el catálogo activo durante semanas.

Si ya estabas pensando en qué jugar estas fiestas, este anuncio te da unas cuantas respuestas. Solo queda pulsar “añadir a la biblioteca” y prepararte para un diciembre cargado de partidas nuevas.