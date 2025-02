Madrid in Game impulsa el talento de ConWiro, el estudio que creará el videojuego oficial de la Kings League: Clash of Captains

ConWiro, desarrolladores de videojuegos y parte del ‘Start IN Up Program’, programa de aceleración de Madrid in Game, ha llegado a un acuerdo con la ‘Kings League’ para la creación del videojuego oficial de la competición: "KingsLeague Clash of Captains". El juego de fútbol estará disponible en los próximos meses para iOS y Android en formato gratuito (free-to-play) y presentará una visión futurista y desenfadada de la competición popularizada por streamers y exfutbolistas de primer nivel como Ibai Llanos, TheGrefg, Gerard Piqué o DjMaRiiO.

El videojuego se aleja de la simulación habitual del género deportivo y apuesta por lo fantástico, intercalando iconos y elementos característicos de la competición (como los clubes, estadios o sus reglas de juego únicas), que también serán partícipes de la experiencia. La creación del juego también contó con el respaldo de Talentall, consultora especializada en entretenimiento digital. La startup, que también está siendo acelerada en el Campus del Videojuego de Madrid, participó en la alianza entre ConWiro y los creadores de la Kings League.

En “Kings League Clash of Captains" los jugadores podrán ponerse en la piel de sus equipos favoritos, como Porcinos FC o Ultimate Móstoles, y competir en intensos partidos controlando un equipo de cuatro personajes con habilidades especiales y movimientos únicos. Con diversos mapas interactivos y obstáculos dinámicos, cada enfrentamiento será una experiencia impredecible y emocionante. Además de las habilidades exclusivas de los personajes, los jugadores podrán activar las cartas especiales de la Kings League y otros secretos, que se irán incorporando en futuras actualizaciones junto con nuevos modos de juego. Para los más coleccionistas, Clash of Captains también contará con skins.

En palabras del fundador y CEO de ConWiro, Rafael Martínez, “nuestro objetivo es fusionar entretenimiento, tecnología y cultura digital para redefinir cómo interactúan las nuevas generaciones nativas digitales con las marcas y las comunidades en un ecosistema deportivo digital, donde se prima la experiencia del jugador y la interacción con la comunidad”.