OXO Museo del Videojuego Madrid presenta su primera exposición temporal con PlayStation como protagonista

OXO Museo del Videojuego Madrid, el nuevo espacio permanente de la capital dedicado a la preservación y difusión del legado del videojuego, presenta el lanzamiento de su primera gran exposición temporal: "Para nosotros, jugadores. 30 años de PlayStation". Esta exposición, que rinde homenaje a los 30 años de historia de la consola PlayStation, abrirá sus puertas el próximo 4 de diciembre de 2024, coincidiendo con la inauguración oficial del museo en Madrid.

La exposición, totalmente interactiva, ofrecerá a los visitantes una experiencia única al sumergirse en la historia de una de las consolas más icónicas y revolucionarias de la industria del entretenimiento.

Una travesía interactiva por la historia de PlayStation

La exposición "Para nosotros, jugadores. 30 años de PlayStation" lleva a los visitantes a un viaje a través del tiempo, desde el lanzamiento de PlayStation en 1994 hasta PlayStation 5. A lo largo del recorrido, los asistentes podrán interactuar con las diferentes consolas que han marcado cada etapa del legado de Sony, permitiendo revivir los momentos clave de la historia de PlayStation y los juegos que definieron a cada generación.

La exposición incluirá una selección jugable de los títulos que han sido clave para la historia de PlayStation, desde Crash Bandicoot y Gran Turismo hasta The Last of Us y Marvel's Spider-Man.

Además, los visitantes podrán disfrutar de una exclusiva colección de figuras tamaño real de héroes icónicos de las sagas de más populares o vivir una experiencia única con una cabina de simulación de conducción de Gran Turismo, que permitirá a los asistentes ponerse al volante del juego de carreras y revivir su impacto en la cultura.

Una inauguración para los amantes del videojuego

La inauguración de la exposición supone un hito para los aficionados de los videojuegos y para todos aquellos que hayan seguido la evolución de PlayStation a lo largo de los años.

Junto con la exposición principal, el museo ofrecerá una serie de actividades complementarias, como charlas, paneles con expertos de la industria, y una serie de eventos en vivo, en los que se podrá interactuar con desarrolladores y creadores de algunos de los títulos más emblemáticos de PlayStation.

La apertura de OXO Museo del Videojuego Madrid el 4 de diciembre marca también el inicio de una nueva era para los espacios dedicados a la cultura del videojuego en España, brindando a Madrid un centro único dedicado a poner en valor el pasado, presente y futuro de los videojuegos.