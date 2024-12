Riot Games anuncia First to Challenger

30 creadores de contenido de la comunidad española se darán cita en First to Challenger, el nuevo reto de Riot Games que comenzará el 9 de enero y en el que 5 equipos liderados por 5 capitanes distintos buscarán alcanzar Challenger (el máximo rango de LoL) antes que nadie en la cola clasificatoria flexible.

Esther Gallego, Community Manager de League of Legends en Riot Games España, destaca que: "Este torneo va a ser el primer hito de LoL en 2025 y desde Riot no se nos ocurría mejor forma de comenzar el año que poner el foco directamente en la comunidad de jugadores. Así que creamos un reto pensado para que participasen algunos de sus máximos exponentes, que son los creadores de contenido. Además, a través de sus partidas se aprecia muy bien este modo de jugar competitivamente al LoL y que con amigos es más divertido. Creo que hay mucho potencial en los equipos participantes y estoy deseando ver cómo demuestran su nivel. ¡Jugaré alguna flex para ver si me los encuentro!”.

Xokas, Werlyb, Alvarostorm, Elmillor y Skain serán los capitanes de los equipos participantes en el torneo. Cada conjunto tiene un máximo de 6 jugadores y su objetivo es conseguir ser el primero en que al menos 5 de los 6 miembros del equipo sean Challenger en la cola clasificatoria flexible. El reto es exclusivo de España y solo cuentan para el premio los jugadores que formen parte de la competición.

Además del reto por llegar a Challenger, la comunidad podrá seguir de cerca algunos duelos muy interesantes entre creadores de contenido. Skain y Elmillor volverán a verse las caras en un torneo más después de tantos años en eventos de la comunidad. Su rivalidad en este tipo de enfrentamientos hace que la emoción esté presente en todo momento.

También será un momento estupendo para volver a ver competir a Werlyb, uno de los mejores jugadores de la historia de España, aunque sea en la cola flexible de LoL y no en un escenario de Superliga o la LEC.

Alvarostorm quiere dejar claro que su Illaoi es capaz de llevar a su equipo a lo más alto y alzarse con la victoria en este reto. Por su parte, Xokas, uno de los streamers más grandes de España, conocido por su pasión y destreza jugando a MMORPG, se unirá al reto para demostrar de lo que es capaz en la Grieta del Invocador.

El seguimiento del torneo se podrá llevar a cabo a través de una página web que estará diseñada para no perderse nada. Los espectadores podrán seguir las partidas en los streams de los participantes.

Los medios para llegar a Challenger son libres, todo es válido siempre y cuando se sigan las normas del propio juego (no se puede hacer cola de 4 jugadores, prohibida la compra-venta de cuentas, etc.). Asimismo, los equipos no podrán cambiar de jugadores durante el reto.

El premio para el equipo vencedor se desvelará el día 8 de enero, solo un día antes del inicio de la competición.