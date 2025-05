Uzi se une al Hall of Legends

Riot Games ha anunciado que Jian "Uzi" Zihao será el segundo miembro del Hall of Legends, un honor que está reservado para los jugadores más legendarios de la historia de los esports de League of Legends. Famoso por su habilidad en la calle inferior, su dedicación al juego y su impacto en la escena internacional de los esports, el nombramiento de Uzi quiere rendir homenaje a su increíble carrera y su contribución al deporte.

Uzi, reconocido como uno de los mejores jugadores de la calle inferior de la historia de League of Legends, ha electrificado a los fans con su precisión mecánica y su valentía. Ascendió en la LPL con Royal Club, posteriormente dominó con Royal Never Give Up (RNG) y ayudó a redefinir los límites el juego profesional. La competitividad feroz de Uzi y su profunda conexión con los fans fueron factores fundamentales que popularizaron los esports en China. Sus impactantes resultados en las finales de los Campeonatos Mundiales de 2013 y 2014 (y sus logros en 2018) cimentaron su legado como leyenda internacional.

"El legado de Uzi va más allá de sus títulos y sus logros. Cambió la forma en la que vemos la calle inferior y dejó una marca indeleble en los esports de League of Legends", dijo Chris Greeley, director internacional de LoL Esports. "Su pasión y su determinación han inspirado a millones de personas y una vez que vimos el resumen de los votos de todo el mundo, quedó claro que Uzi había dejado huella en los esports de LoL. Es un honor para nosotros añadirlo al Hall of Legends".

Como el segundo miembro del Hall of Legends, Uzi se une a un grupo de jugadores de élite cuyo impacto en League of Legends se extiende más allá de la competición. Uzi recibió una cantidad abrumadora de votos de panelistas de todo el mundo, cimentando su posición como una de las personas más influyentes en el juego. Su trayectoria (de joven prodigio a icono legendario) sigue inspirando tanto a los profesionales como a los fans.

En la Grieta, se rendirá homenaje a Uzi durante todo el evento en el juego del Hall of Legends a partir del 11 de junio, lo que incluye el regreso del pase del evento que ayudará a los jugadores a recorrer su carrera y objetos cosméticos exclusivos inspirados en el "Mad Dog". Se darán más detalles dentro de poco. También habrá una ceremonia para celebrar la entrada de Uzi al Hall of Legends en Shanghái, China, el 6 de junio.

Igual que el año pasado, Mercedes-Benz presentará una obra de arte personalizada en honor a Uzi, que combinará el mundo real con el universo de League of Legends. Con un estilo visual muy distintivo, esta obra de arte mostrará los increíbles logros profesionales de Uzi y aspectos de su trayectoria personal. Además, Uzi recibirá un Mercedes-Benz G-Class con tecnología EQ como regalo. Se dará más información sobre el evento en las próximas semanas.

"Queremos rendir homenaje a Uzi con algo tan individual y tan único como su carrera: un G-Class MANUFAKTUR personalizado con tecnología EQ", dijo Bettina Ferzer, vicepresidenta de Mercedes-Benz Digital y Comunicaciones de Mercedes-Benz AG. "Este vehículo único será un compañero inquebrantable que le recuerde sus grandes logros".