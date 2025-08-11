Un excompañero de Conor McGregor explica el por qué de su derrota contra Khabib: "Estaba con la mentalidad equivocada"

Conor McGregor está en el centro de todas las miradas. Su regreso a la UFC parece que puede convertirse en una realidad, todo ello motivado por el evento anunciado para 2026 en la Casa Blanca. El irlandés se ha tomado en serio la propuesta de Dana White, presidente de la UFC, y ya se prepara para su regreso a la jaula.

Y en medio de esta preparación, un excompañero de McGregor ha querido pronunciarse acerca de la mayor pelea de MMA de la historia. Aquella que enfrentó al irlandés contra Khabib Nurmagomedov y que tanta repercusión tuvo.

Durante los meses previos, Conor se encargó de calentar la pelea hasta tal punto que el ambiente se volvió insostenible. Desde el lanzamiento de una silla al bus donde se encontraba el daguestaní hasta insultos despectivos que se pasaron de tono.

McGregor trató de meterse en la cabeza de Khabib, tal y como ya había hecho anteriormente, pero no lo consiguió. Y el resultado fue el que fue. Y ahora, siete años después, una persona que estaba muy ligada a Conor ha destapado la intrahistoria de aquel combate.

Artem Lobov crítica la pasiva de McGregor

Siete años después de aquella pelea, Artem Lobov, excompañero de Conor McGregor, ha destapado la verdad sobre lo que ocurrió durante la preparación del irlandés en ese combate. A pesar de haber intentado de todas las maneras posibles desestabilizar al ruso antes del pleito, lo cierto es que 'The Notorious' no llegó preparado.

Lobov asegura que Conor no dedicó apenas tiempo para prepararse, criticando la mentalidad que tuvo. "Conor prácticamente no entrenó para su pelea con Khabib. Solo iba al gimnasio un par de veces a la semana, y de manera muy liviana. Estaba con la mentalidad equivocada. más enfocado en las fiestas que en el campamento", afirmaba en el podcast de Ariel Helwani.

Una pelea que McGregor podría haber ganado

Tras desvelar su rutina de entrenamientos, Lobov aseguró que Conor podría haber ganado ese combate de habérselo tomado en serio. "Imaginen al Conor que peleó contra Eddie Álvarez... si ese Conor hubiera enfrentado a Khabib, probablemente lo habría vencido. Siempre fue alguien especial", declaraba.

Lo cierto es que McGregor perdió el rumbo de su carrera como profesional puesto que meses antes había cambiado de deporte para pelear contra Floyd Mayweather en un combate de boxeo, todo ello durante lo que es considerado el 'prime' de un peleador.

En su regreso, el irlandés se vio bien durante el primer y segundo asalto, pero a medida que pasaban los minutos, Khabib empezó a dominar con sus derribos y acabó con él en el cuarto asalto.

Khabib no guarda rencor a McGregor

Al tiempo que han salido estas declaraciones, Khabib también se ha pronunciado sobre su 'archienemigo'. Tal ha sido la repercusión del posible regreso de 'The Notorious', que el ruso le ha dedicado unas palabras. A pesar de que ambos poseen una relación de enemistad de muchos años tras su combate en 2018, parece que el daguestaní ha enterrado el hacha de guerra.

En unas recientes declaraciones, Khabib ha deseado que Conor pueda cambiar sus malos hábitos para regresar a la UFC por todo lo alto. "Creo que tiene una oportunidad y tiene que cambiar su forma de vivir. Si él va a cambiar, puede cambiar con él muchas otras vidas también. Por eso deseo que cambie él mismo", aseguraba.

McGregor, más cerca que nunca de su vuelta a la UFC

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el presidente de la UFC, Dana White, han confirmado que para 2026 la compañía de artes marciales mixtas desarrollará un evento numerado dentro de la Casa Blanca.

Una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que ha provocado la reacción de millones de personas. Y entre ellos, Conor McGregor fue uno. El irlandés quedó sorprendido con la posibilidad de pelear dentro de la casa presidencial, y se ofreció a participar.

Tanto es así que el irlandés ya ha compartido en sus redes sociales como ha vuelto a entrar en los 'testing pools' o pruebas antidopaje de la UFC. Unas pruebas que tendrá que seguir pasando a lo largo de los meses hasta que se produzca el evento en junio de 2026.

Hasta el momento, habrá que esperar para ver si la UFC hace finalmente oficial el regreso de una de las mayores leyendas de las artes marciales mixtas.