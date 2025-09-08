El flamante fichaje del Real Madrid que se suma al jugoso negocio de posar en calzoncillos

El reciente refuerzo del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, sorprendió al sumarse al mundo de la moda como protagonista de una campaña internacional de ropa interior. El defensor británico fue elegido por una prestigiosa marca para encabezar su promoción de la temporada otoño 2025, rodada íntegramente en la capital española.

La campaña, de estética provocadora y sexy, exhibe al ex-Liverpool en escenas donde luce las prendas icónicas de la firma, incluyendo sus clásicos calzoncillos. En uno de los pasajes del spot, incluso se lo ve bajándose los bóxers, aunque sin llegar a desnudarse por completo. Desde su llegada al club blanco, el inglés no solo vive una transformación deportiva, sino también personal. “Ponerme la icónica ropa interior y los vaqueros para esta campaña realmente me hizo sentir poderoso y seguro de mí mismo”, afirmó en una entrevista con Men’s Health. Además, resaltó lo especial que fue filmar en su nueva ciudad: “Pudimos rodar en Madrid, lo que significa mucho para mí. Hizo que toda la experiencia fuera aún más personal y divertida”.

El lanzamiento del anuncio ha desatado la locura en redes sociales. Arnold se suma así a una larga lista de deportistas de élite que van de Nadal a Beckham.

Con sus físicos perfectos y sus cinceladas abdominales las estrellas del deporte son el reclamo perfecto para las marcas de ropa interior. Con un ejército de fans en sus redes sociales, su influencia a la hora vender calzoncillos caros está demostrada. Por ello, el madridista es solo el último de una larga lista de deportistas que no han dudado en posar ligeritos de ropa.

Kyle Walker

Kyle Walker firmó el pasado año un mega contrato para posar en ropa interior. Apareció en anuncios de Hugo Boss en abril de 2024 en un lucrativo acuerdo que se dice vale seis cifras.

El defensa que protagonizó una gran polémica tras reconocer que tenía una relación extramatrimonial con la que formó una familiar paralela decidía seguir los pasos de su ídolo David Beckham. «Está tan emocionado con esto que no puede contenerse. Antes no quería hacer nada parecido porque no le gustaba estar en el centro de atención, pero ahora todo es diferente. Está pensando en el futuro y considera la vida más allá del fútbol», declaró una fuente a The Sun.

Son Heung-min

Cristiano Ronaldo

La estrella del Tottenham, de 32 años,

La leyenda lusa tiene un imperio empresarial que incluye una potente marca de moda. Su línea de ropa CR7 tiene un valor asombroso de 60 millones de euros y vende de todo, desde zapatos hasta jeans y ropa interior. Ronaldo no dudó en participar en una sesión de fotos para mostrar parte de la colección.

Rafa Nadal

Como embajador de la marca de Emporio Armani, el dios del tenis Rafael Nadal se tomó su papel muy en serio , a juzgar por sus ardientes instantáneas. En 2011, Rafael Nadal se convirtió en embajador de la marca de Emporio Armani. El español, ya retirado, realizó una serie de anuncios en 2011 para su colección otoño-invierno. incluso impactó con una valla publicitaria de 20 pies en Nueva York.

Más recientemente, ha sido Tommy Hilfiger quien ha utilizado a Nadal para mostrar su ropa interior.

David Beckham

Antes de que Nadal consiguiera el puesto, la leyenda inglesa, era el hombre al que Emporio Armani quería vender sus calzoncillos en 2007.

También le pagaron generosamente: Más de 22 millones de euros por un contrato de tres años. En 2012, Beckham repitió la hazaña con H&M para lanzar su propia colección de bodywear.

Neymar

El año pasado, el delantero brasileño Neymar se asoció con el minorista Superdry para modelar su ropa interior de algodón 100% orgánico. Una campaña vinculada a su Instituto Projet, una fundación sin fines de lucro creada para crear oportunidades para familias socialmente vulnerables en el área de Praia Grande, donde creció Neymar. Superdry ha ofrecido su propio apoyo a la organización y dona un porcentaje de la venta.

Freddie ljungberg

Este sueco enloquece a sus fans y, sin duda, es uno de los jugadores más sexys que haya pisado en césped en toda la historia del deporte rey.

“Freddie”, como le llamaban sus compañeros, fue uno de los pilares sobre los que se asentó aquel Arsenal de los ‘Invencibles’ que estuvo 49 partidos sin perder entre el 7 mayo de 2003 y el 16 de octubre de 2004. Estuvo a las órdenes de Arsene Wenger hasta 2007. En ese tiempo ganó dos Premier (2001-02 y 2003-04), tres FA Cup (2001-02, 2002-03 y 2004-05) y una Community Shield (1999). Desde su salida del Arsenal en 2008 pasó por West Ham, Seattle Sounders, Chicago Fire, Celtic, Shimizu S-Pulse y acabó colgando las botas en Mumbai City en 2014. Su espectacular físico le permitió compaginar su carrera deportiva con la de modelos. Sus posados con ropa interior de Calvin Klein cortan la respiración.

Freddie abrió la puerta para que las estrellas del tenis Fernando Verdasco y Janko Tipsarevic también modelaran para Calvin Klein.

El equipo de fútbol italiano

Los futbolistas italianos son un reclamo excelente cuando se trata de moda. Si los principales diseñadores del mundo no están diseñando trajes para la selección nacional antes de volar a la Copa del Mundo están diseñando sus calzoncillos.

Los Azzuri, representados por Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso y Andrea Pirlo, posaron para Dolce & Gabbana en un anuncio que dio la vuelta al mundo en 2016. Pero fueron solo los primeros de una larga lista de colaboraciones.

En 2010, Dolce & Gabbana quiso sacar partido del mundial y de los esculturales cuerpos de los futbolistas italianos. La firma reunió a cinco jugadores de liga italiana para presentar su nueva colección de ropa interior, que no podía llamarse de otra manera que ‘Calcio’.

Tras el éxito de la campaña en la que se podía ver a varios de los jugadores de la selección italiana de rugby en ropa interior y la del equipo de natación, llega el turno para cinco futbolistas: Antonio Di Natale, Vincenzo Iaquinta, Claudio Marchisio, Marchetti Federico y Domenico Criscito fueron las caras de Dolce & Gabbama Underwear.