Fórmula 1: horarios y dónde ver el Gran Premio de ''Emilia Romagna''

La Fórmula 1 no para y tras el descanso de la semana pasada, vuelven las carreras. El calendario ya ha pasado por cinco circuitos, Bahréin, Arabia Saudí, Australia, Azerbaiyán y Miami y ahora llega a Italia en el Gran Premio de ''Emilia Romagna'', en Imola.

Alonso, a la espera de un fallo en los Red Bull

Fernando Alonso parece ser la única oposición real al mexicano ''Checo'' Pérez y al neerlandés Max Verstappen. El piloto asturiano ha logrado cuatro podios en las cinco carreras hasta el momento, pero siempre como tercero y siempre por detrás de los dos Red Bull. Ahora mismo, Fernando es tercero en la clasificación general del mundial con 75 puntos, a 30 de Pérez (105) y a 44 de Verstappen (119).

Red Bull está a otro nivel en comparación con el resto de escuderías y en cuatro de las cinco carreras han hecho doblete (primera y segunda posición) con los dos pilotos. Es por ello por lo que Aston Martin, y en concreto Fernando Alonso, que parece ser la única oposición, está esperando un fallo en los Red Bull para poder acabar en segundo puesto o, porque no, como primero, lo que le llevaría a la ansiada victoria 33.

En cuanto a Carlos Sainz, el joven piloto de Ferrari, no acaba de arrancar. El madrileño, todavía no se ha subido al podio en en lo que llevamos de mundial y actualmente es quinto en la clasificación con 44 puntos. Por lo general, no está siendo un buen año para Ferrari. Su compañero, Charles Leclerc, tan sólo ha logrado un podio en las cinco carreras y es séptimo clasificado.

Cuándo y dónde es el próximo Gran premio

Después del descanso de la semana pasada, este fin de semana vuelve la Fórmula 1 y lo hará en Italia, en el Gran Premio de ''Emilia Romagna'', en Imola. El Gran Premio empezará el viernes con los entrenamientos libres y acabará el domingo con la carrera. Tanto los entrenamientos libres como la clasificación y la carrera, se podrán seguir en directo por DAZN.

Horarios del Gran Premio de ''Emilia Romagna''

Viernes 19 de mayo, 13:30 horas: Entrenamientos libres.

Viernes 19 de mayo, 17:00 horas: Entrenamientos libres 2.

Sábado 20 de mayo, 12:30 horas: Entrenamientos libres 3.

Sábado 20 de mayo, 16:00 horas: Clasificación F1.