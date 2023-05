Los récords de Fernando Alonso en Aston Martin que 'perjudican' a Vettel

Fernando Alonso está haciendo historia en Aston Martin. El bicampeón mundial de F1 ya lleva cuatro podios en los cinco primeros grandes premios disputados: 3º-3º-3º-4º-3º. Aston Martin ya tiene 102 puntos, solamente superado por Red Bull que está con 224, mientras que por detrás aparecen Mercedes (3º con 96p) y Ferrari (4º con 78p). El asturiano es tercero con 75 puntos y Lance Stroll está dentro de los 10 primeros, más exactamente es octavo con 27.

El balance entre Alonso y Stroll está en un 5-0 en las carreras disputadas. El tetracampeón, Vettel, también fue compañero de Stroll durante dos años y hubo máxima igualdad. En 2022 acabaron 10-9 a favor del competidor de Heppenheim y en 2021 fue un 10-11 para Stroll.

"Corremos cada domingo sin presión, si podemos seguir sumando más puntos que ellos, buenas noticias. Si no podemos, porque no podemos aguantar el progreso que están haciendo, nos centraremos en el coche de 2024. Estamos creciendo como equipo y estamos en una posición que no esperábamos con un coche muy rápido, y queremos hacer el equipo más rápido en las áreas en las que no estamos al más alto nivel”, comentó Alonso.

En cualquier caso, lanza un aviso para navegantes: ¿cree que los rivales subestiman a Aston Martin? “Ya nos han subestimado y lo siguen haciendo. Sin Red Bull, sería una lucha muy interesante entre tres o cuatro coches separados por dos décimas. Entonces diríamos que las normas habrían sido un éxito. Quizás sea así en un par de año, con estabilidad en las reglas, aunque puede que luego en 2026 cambie todo otra vez. Esto es la Fórmula 1, siempre ha sido así. Siete años de Hamilton y Bottas, primero y segundo. En el pasado, Vettel y Webber. Es la naturaleza de la F1", dice el asturiano.