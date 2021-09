Deportes

Fernando Alonso dio una lección de pilotaje la semana pasada en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, celebrado en el circuito de Zandvoort. Su adelantamiento a Carlos Sainz en la última vuelta y su espectacular salida, en la que superó a su compañero en Alpine, Esteban Ocon, y al italiano Antonio Giovinazzi, de Alfa Romeo, son dos maniobras que han quedado ya para el recuerdo en la mente de los aficionados.

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza y en la conferencia de prensa oficial ante los medios, Alonso explicó su maniobra de adelantamiento en la salida en Zandvoort: “No fue por nada de la Indycar o sus peraltes, no me ayudó nada porque no se parecían, ni por velocidad ni por inclinación. Vi carreras de fórmulas menores en esa pista [Zandvoort ] y vi por dónde trazar”.

Alonso ha ganado dos veces en Monza, una con McLaren, en 2007, y otra con Ferrari, en 2010. El piloto asturiano reconoció que ganar con Ferrari en su ‘casa’ es muy especial, pero de todas sus victorias en la Fórmula 1 él se queda con las que consiguió en España: “Ganar con Ferrari fue diferente a hacerlo con otra marca. Ese podio hay que experimentarlo al menos una vez en la vida, porque es distinto a todo, la recta de meta es magia pura y al ganar con Ferrari te sientes especial. Monza es una de las mejores victorias que tuve, pero elegiría las que logré en España”. Alonso ha ganado dos veces en Barcelona (2006 y 2013) y una en Valencia (2012).

Preguntado por dónde se ve dentro de 10 años, Alonso dejó claro que será en un coche: “Es una pregunta difícil, pero espero que pilotando algún coche de carreras en algún sitio. Sigo en la Fórmula 1 porque aprendes muchas cosas, no se trata de pilotar al máximo como cuando eras niño, sino aprender de los escenarios, estrategias, neumáticos, cada carrera eres mejor y cada año cambian las exigencias de la F1 y te reseteas”.