Deportes

El rendimiento de un piloto de F-1 como Fernando Alonso se puede medir con muchos parámetros y cada vez hay más tecnología para hacerlo. Los clásicos son sus resultados, el número de puntos conseguidos, los podios, las victorias, pero también hay otros factores que se valoran a través de la adquisición de datos (la telemetría, aunque este concepto no sea el más adecuado)…y, sobre todo, que no cueste más de lo deseable. Es decir, que su cuenta de reparaciones debido a accidentes no eleve la factura final y no descuadre el presupuesto. Hay que aclarar que el coste de un Fórmula Uno es una incógnita debido al enorme desarrollo e investigación previa que incorporan, sin embargo, esta temporada algunos equipos han deslizado el coste que han provocado algunos accidentes. Algo que molesta mucho en las plantas nobles de las fábricas y mucho más cuando el choque lo ha producido otro piloto…

En 2021, un usuario de Reddit ha publicado un ranking muy fiable (y ciertamente considerado por la F-1) en el que refleja el dineral que algunos equipos llevan invertido en reparaciones ya sea por accidentes, choques, colisiones, averías... No incluye los fallos de la unidad de potencia porque eso es “otro mundo” que sólo los departamentos involucrados conocen a la perfección. Y en muchas ocasiones, los repuestos no son totalmente nuevos porque el límite presupuestario establecido esta temporada empieza a imponer restricciones que antes los equipos “ricos” ni se planteaban.

Este año, a falta de cinco carreras para terminar, el piloto que más ha gastado en arreglos es Max Verstappen, que suma la “módica” cifra de 4.000.000 de dólares en lo que va de campaña. Al menos, el holandés lidera la clasificación, algo que contrasta con el segundo clasificado en este particular ranking. Se trata de Mick Schumacher, cuyos accidentes han costado a Haas algo más de tres millones de dólares y ocupa la antepenúltima posición en la tabla. Es decir, ni siquiera ha logrado un punto con el que bonificar a la escudería con tanta chapa.

La polémica saltó en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña cuando un choque provocado por Hamilton tuvo como resultado un gran destrozo para el Red Bull de Verstappen. Según su jefe de equipo, Christian Horner, la factura del arreglo alcanzó los 800.000 euros y fue entonces cuando se extendió la idea de que esta clase de incidentes los pagara la escudería del piloto que provocara colisiones por errores mayúsculos.

La tercera posición del ranking la ocupa Bottas (Mercedes) con tres millones seguido de Leclerc (Ferrari) con 2,4 millones. Sainz es octavo con 1,8 millones de dólares en repuestos después de varios accidentes sufridos, sobre todo, en sesiones libres, como la salida de pista que tuvo Zandvoort.

Hamilton se sitúa en mitad de la tabla con un desfase de 1,2 millones, claro que, está luchando por el Mundial. La máxima efectividad la representa Fernando Alonso. Es el último en esta clasificación con sólo 170.000 dólares en piezas y ha sumado ya 58 puntos con lo que eso supone para las finanzas de Alpine, ya que los equipos reciben dinero en función de los resultados de sus pilotos. Alonso es el piloto más prudente, aunque viendo sus salidas, su agresividad y rendimiento (a pesar del monoplaza) se puede afirmar que es el más completo de la parrilla en este sentido.

Todavía restan cinco Grandes Premios y cualquier gran accidente puede hacer escalar muchas posiciones a los pilotos, pero Alonso ya ha demostrado toda su eficacia. Según desveló la revista “Auto Motor und Sport”, Fernando Alonso, al conocer este informe, escribió a su jefe, Marcin Budkowski: “Nuestra cuenta de accidentes es la que está menos cargada de todos los equipos”. La respuesta fue: “¡Asegúrate de que se mantenga así!”.