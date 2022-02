Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) extendieron su batalla por el Mundial de Fórmula 1 en 2021 hasta la última vuelta de la última carrera en Abu Dabi. Verstappen superó a Hamilton y logó su primer título no sin polémica, debido a las reclamaciones presentadas por Mercedes. El piloto británico vio cómo se le escapa en el último suspiro su octavo Mundial y despareció. Ahora parece que ha regresado, cuando la pretemporada está cerca de comenzar. Este es el momento elegido también por Verstappen para dar su versión de lo ocurrido y desvelar que todo pudo haber cambiado a causa de un calambre que sufrió en una de sus piernas.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Verstappen recordó lo que sucedió en la última vuelta en Abu Dabi: “¿Qué estaba pasando por mi cabeza? Pensé: ‘Necesito adelantarlo. Aquí solo hay una opción. No voy a terminar segundo’. Todo estaba funcionando bien hasta que crucé la línea y comencé a sentir calambres en la pierna. Es una de las cosas más dolorosas que pueden pasar porque vas a toda velocidad durante mucho tiempo. Sientes que el músculo se contrae y se vuelve como una pelota de tenis. Por supuesto que la adrenalina ayuda porque, si te llegara a pasar cuando estás caminando, no puedes moverte. Es imposible. Pero no había opción. Así que estaba manteniendo el acelerador a fondo y podía sentir que mi pierna me dolía cada vez más. Por suerte, llegó la curva cinco y fui por el movimiento [de adelantamiento]. Tuve como tres segundos de aceleración. Luego tienes dos rectas muy largas y, en la segunda, en la que Lewis volvió hacia mí, pude sentir que mi pie vibraba. No pude controlarlo porque el músculo estaba teniendo un espasmo”.

“Una vuelta más y no podría haber terminado la carrera así. Los niveles de estrés eran tan altos en la última vuelta que probablemente tu cuerpo reaccione a eso. Pero no puedes rendirte”, reconoció Verstappen.

El piloto neerlandés contó que su relación con Hamilton y la de Red Bull con Mercedes empeoró después del accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña: “Fue muy doloroso. Mi cuello, mi espalda, mis hombros. Soy bastante duro y puedo recibir un buen golpe, pero no es bueno para tu cuerpo o tu cerebro tener un impacto así. Llegué a casa y durante cuatro días no vi la televisión, ni hice ninguna carrera de simulación, porque tu cerebro tiene que descansar”. A Verstappen y Red Bull no les sentó nada bien la forma en que Mercedes celebró la victoria en Gran Bretaña mientras él estaba siendo examinado en el hospital: “Es una falta de respeto lo que pasó allí”.

El neerlandés reflexionó sobre la enorme tensión vivida durante la pasada temporada y aseguró que no es buena para nadie: “No puedes tener ese drama todos los años, seguro. No es bueno para mí, no es saludable para nadie en el equipo, de ambos equipos”.