La clave que aclara el futuro de Fernando Alonso en Alpine

En la Fórmula 1 las cosas no son nada fáciles. Cualquier movimiento o avance lleva detrás toda una partida de ajedrez en la que nadie es dueño de su destino. Todo es un auténtico «Juego de Tronos» en el que nadie da puntada sin hilo. Es el caso de lo que está ocurriendo en Alpine y todo lo relacionado con sus pilotos. En la actualidad la escudería gala tiene como titulares a Esteban Ocon, joven y con un contrato hasta final de 2024, y a Fernando Alonso, cuyo acuerdo termina dentro de unos meses.

El problema es que en la recámara tienen a Oscar Piastri, un australiano que está llamado a ser una de las grandes figuras de la F1 en un futuro a medio plazo. El dilema para Alpine era apostar por Piastri en 2023 y despedir a Alonso o seguir con el español. La solución intermedia es una negociación a dos bandas con el equipo Williams, que anda corto de presupuesto para pagar los motores Mercedes que equipa actualmente y ha llamado a la puerta de Renault (Alpine) para que se convierta en suministrador el próximo año. La condición que pondría Alpine para ofrecer este servicio es dar un asiento a Piastri, que iría en condición de cedido y, a cambio, la factura anual de los motores sería menos «dolorosa». El problema para Williams es que uno de sus actuales pilotos, Nicolas Latifi, aporta un patrocinador que invierte una elevada cantidad de dinero, aunque su nivel para estar en la F1 no es el más adecuado. Destacó en categorías inferiores, pero a día de hoy será recordado por tener aquel accidente en Abu Dabi que provocó la neutralización de la carrera a falta de pocas vueltas para el final y dio, in extremis, el título a Max Verstappen. El canadiense es multimillonario y su familia le dio un gran empujón económico para que pudiera optar al asiento de Williams. Tres campañas parecen ya ser suficientes para darse cuenta de que su recorrido en la Fórmula Uno es limitado…

Esta solución podría favorecer la continuidad de Alonso en Alpine, aunque esto no signifique que el español no haya valorado otras opciones, que serían muy pocas, por no hablar de posibilidades nulas. Los rumores han apuntado al puesto de Ricciardo en McLaren o el de Vettel en Aston Martin, pero la lista de pilotos que también a optan a estos asientos no es corta.