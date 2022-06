Hamilton no es la única victima: así fue el brutal ataque de Nelson Piquet a Fernando Alonso

El tricampeón de fórmula 1 Nelson Piquet ha revolucionado las redes sociales con sus declaraciones sobre Lewis Hamilton y el accidente que tuvo el año pasado con Max Verstappen en Silverstone. Cuando parecía que lo ocurrido en el Gran Premio de Gran Bretaña 2021 ya formaba parte del pasado, con el infame accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, Nelson Piquet se ha encargado de volver a abrir el debate de una manera nada apropiada. Además los aficionados, indignados con sus calificativos, no han tardado en recordar que la hija de Nelson, Kelly Piquet, es la pareja de Verstappen.

Nelson Piquet usa termo racista ao comentar acidente de Hamilton com Verstappen; assista https://t.co/VS7hNBCyYU -via @EstadaoEsporte pic.twitter.com/qfPuSnc9mb — Estadão 🗞️ (@Estadao) June 27, 2022

“¿El de Silverstone? El negrito colocó el monoplaza y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan ‘Lo haré aquí de todos modos’. El negrito metió el monoplaza y se fue porque no había forma de que pasasen dos por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto resultara jodido. ‘El negro puso el auto de manera incorrecta en la esquina. Es una curva muy alta, no hay forma de adelantar a dos autos” afirmó.

Unas palabras que recibieron la condena unánime de la Fórmula 1 por su tinte racista y a las que respondió el propio piloto: “Es más que un lenguaje o una broma. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes y he estado en la mira toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de la acción”, ha escrito en su perfil oficial de Twitter.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el tricampeón monta un sonoro escándalo con sus palabras y de ello puede dar fe el piloto español Fernando Alonso que, al igual que Hamilton, también fue víctima de sus feroces ataques.

En 2018, Piquet arremetía sin piedad contra Fernando Alonso, que fue compañero de su hijo en Renault, al asegurar que aunque el asturiano es un buen piloto “siempre crea problemas” en los equipos con los que compite y provoca malestar interno en los equipos.

“Alonso crea mal ambiente”

En una entrevista concedida a ESPN, el tricampeón habló sobre Fernando Alonso, sobre su actitud y sobre su carácter dentro de los circuitos de Fórmula 1 y, sobre todo, dentro de los equipos para los que compite. Piquet criticaba la actitud de Alonso y aseguraba que podría haber tenido un mayor éxito en la categoría reina.

“Ha tenido posibilidad de ser Campeón del Mundo de F1 en tres, cuatro o cinco ocasiones, pero siempre hay lío donde él se encuentra. Crea muchos problemas y hace que todos acaben yéndose del equipo”, aseguraba el triple campeón mundial, en 1981, 1983 y 1987.

Piquet incluso fue más allá y afirmó que la solución a la falta de competitividad de los coches que ha pilotado Alonso es la impaciencia del español: “A veces, cuando llegas a un equipo, tienes que ser paciente y trabajar en equipo hasta conseguir ganar. Pero si estás todo el rato pensando en ir al mejor equipo... eso no es bueno. Tienes que ser paciente y trabajar en equipo”, afirmó.

Otras víctimas de sus dardos

Tampoco se libraron de sus venenosos dardos -como recuerda Automundo- pilotos como Nigel Mansell, con quien compartió el equipo Williams en 1986 y 1987 y del que dijo que era “el mayor idiota” que jamás habías visto e incluso insultó a su esposa: “¿Cómo puede Mansell tener una mujer tan fea siendo piloto de Fórmula 1?”. Ayrton Senna tampoco se libró: “Senna es un homosexual y un taxista de Sao Paulo”.