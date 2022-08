Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin de Fórmula 1, con el que correrá Fernando Alonso la próxima temporada, una vez acabe su contrato con Alpine, desveló que el asturiano no planteó grandes exigencias para incorporarse a la escudería británica. Krack destacó que Alonso no planteó ninguna condición extraordinaria para fichar y que en ningún momento exigió ser el número uno de la escudería o un salario desorbitado.

“Lo que convenció a Fernando fue la oportunidad de ser parte de un equipo que está progresando y donde puede tener un impacto real”, declaró Krack a la web de la escudería. “Fernando y Lance [Stroll] tendrán el mismo estatus. Fernando no pidió nada de eso. Se ha hablado en los medios de que le habíamos ofrecido cosas como el estatus de número uno y un gran salario, pero les puedo asegurar que Fernando no lo hizo ni por el estatus ni por el sueldo”, manifestó el jefe de Aston Martin. “Por supuesto, el paquete tiene que estar a la altura de un piloto del calibre y la experiencia de Fernando, pero la velocidad con la que se hizo el acuerdo te indica que cosas como el salario o los detalles del trato no fueron los principales motivos de Fernando”, añadió Krack.

“Fernando es una máquina, una máquina de carreras. Está totalmente centrado en las carreras. Está decidido a rendir y competir al más alto nivel y ve a Aston Martin como el equipo que le permitirá hacerlo. Fernando ve el potencial del equipo, las nuevas instalaciones que estamos construyendo, la gente que estamos contratando, la inversión que se está haciendo, los pasos que está dando la marca Aston Martin, y lo ve como una oportunidad. Aston Martin es la mejor oportunidad para que logre sus ambiciones”, sostuvo Krack.

Alonso cumplió 41 años el pasado mes de julio, algo que no supone un problema para el jefe de Aston Martin: “No veo la edad de Fernando como un problema. Para mí, no cambia nada. Debería ser juzgado por su velocidad y rendimiento en la pista y está claro que es tan bueno como siempre”.

Krack avanzó que la relación de Alonso con Aston Martin se podría extender durante varios años: “No descartaría la posibilidad de que nos queden muchos años juntos, si podemos hacer los progresos que necesitamos con el coche. Nuestro rendimiento fue bajo tanto la temporada pasada como esta, pero sabemos que debemos hacer un coche para pelear por estar arriba”.

En cuanto a la relación que puedan tener Alonso y el canadiense Stroll, Krack manifestó que hay “respeto” entre los dos pilotos, “se conocen desde hace muchos años, han competido entre ellos y Fernando conoce las cualidades que tiene Lance. Hay verdadero respeto”.