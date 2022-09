El monumental enfado de Hamilton con Mercedes

Lewis Hamilton no atraviesa su mejor momento. El británico tenía buenas sensaciones en el Gran Premio de los Países Bajos durante las primeras 30 vueltas. El problema fue en el segundo parón, donde perdió todo lo que había ganado. El error de Mercedes en el compuesto medio que le pusieron le terminó perjudicando y finalmente no pudo meterse en el podio. El propio Hamilton reconoció su cabreo con la escudería: “No puedo creerlo chicos, que me hayan jodido así. No puedo describir lo enojado que estoy”. Minutos después quiso rectificar sus palabras y pedir perdón: “Estaba al borde de la ruptura con las emociones y mis disculpas al equipo porque ni siquiera recuerdo lo que dije, simplemente perdí la cabeza por un segundo. Creo que saben que hay mucha pasión y quiero verlo como un vaso medio lleno, vinimos aquí luchando desde la última carrera, estuvimos luchando contra los Red Bull, fuimos más rápidos que la mayoría en muchos puntos”.

En el adelantamiento de Verstappen a Hamilton en el relanzamiento , no incidieron ni los neumáticos ni la mayor velocidad punta del Red Bull, solo fue un buen anticipo de Max a las táctica de Lewis en ese momento#F1 #DutchGPpic.twitter.com/9Lf4EIJ0ng — Formula 1 + (@Formula_Stats) September 4, 2022

Hamilton también achacó que sin el coche de seguridad seguramente habría luchado por la victoria al final con una sola parada. El heptacampeón tampoco tuvo reparo en valor lo que sucedió con Alpha Tauri y Tsunoda: “No sé qué ha sucedido exactamente con el Toro Rosso (antigua denominación de Alpha Tauri), entró en boxes, salió, entró de nuevo, volvió a salir y luego volvió a pararse. Es lo más extraño que he vivido”.