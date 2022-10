La última indirecta de Fernando Alonso a Alpine para este tramo final

Fernando Alonso nunca se ha mordido la lengua al hablar de posibles injusticias y volvió a reafirmar que Red Bull supera el techo de gasto. El bicampeón cree que todos en la F1 bordean la ilegalidad: “El techo de gasto es nuevo, pero siempre ha habido otras cosas en las que podías explorar las zonas grises. La gente que ganó campeonatos siempre lo hizo explorando las zonas grises. Luego, los otros equipos los copian y llegan a ese nivel. O esa cosa que esta permitida hasta hace dos carreras es prohibida. Esa es la naturaleza de la F1. No puedo recordar un campeón que no haya explotado algún elemento que haya sorprendido a otros equipos: Brawn, Red Bull en 2012, el dominio de Mercedes... Ferrari ganó dos carreras en 2019 con algo que todo el mundo sabía que no era legal y no pasó nada. Esas dos victorias siguieron ahí. Imagina si hubieran ganado el Mundial con ese motor. Al final, confío en la gente que tiene el poder. Yo soy sólo un piloto”.

Además, hizo un repaso a la última carrera: “Creo que era difícil leer la carrera para todos y se necesita tener la suerte de tu parte, porque incluso si paras muy pronto bajo el coche de seguridad, en la reanudación de la bandera roja vas a ser último, así que nunca sabe lo que podría suceder”.

Feliz día de la Hispanidad 🇪🇸💙. pic.twitter.com/1ev5GQUqbH — Fernando Alonso (@alo_oficial) October 12, 2022

La autocrítica de Alonso es a nivel interno también con su escudería: “Espero que podamos terminar las carreras. Creo que, por lo general, mi coche ha sido más rápido, pero no terminamos todas las carreras y hemos perdido una gran cantidad de puntos. Si arreglamos los problemas de fiabilidad en las últimas cuatro carreras creo que podemos terminar delante de ellos, pero van a luchar hasta la última carrera”. Sin embargo, el piloto volvió a hablar minutos después sobre su escudería con un tono diferente: “Creo que han sido muy abiertos, muy honestos y siempre lo han sido, así que creo que va a ser así hasta el final. No creo que sea un problema”.

A principios de octubre, el piloto ya se mostró descontento con la escudería: “Deberíamos haber parado a 10, 11 o 12 vueltas del final. Como he dicho, no sé lo que estaban haciendo, y luego paramos a seis vueltas del final. Hemos perdido una oportunidad”, aseguraba el piloto en Motorsport. Su mensaje fue muy claro y no hay dudas de que esta relación se ha ido deteriorando.