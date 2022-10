Continúan los ataques de la F1 a Fernando Alonso: “Tenía que haber sido descalificado”

Fernando Alonso vio cómo su descomunal carrera en Austin acabó en nada por la sanción con la que horas después le castigó la FIA. 30 segundos que le dejaron sin puntos e hicieron inútil la épica remontada del piloto español, tras el accidente y el coche dañado. Haas denunció a Alonso y la FIA, en una decisión muy polémica sancionó al español. Para la escudería Haas, la sanción llegó tarde: “No estoy apuntando a nadie, pero la FIA debe ser consistente. La FIA es la reguladora y deben ser consistentes. Si falta un espejo y la regla dice que se necesita tener dos espejos, ¿por qué después de un accidente podemos seguir con uno? Necesita tener dos”, aseguraba Guenther Steiner, el jefe de equipo de Haas.

Para él la sanción no es que sea justa, es que es poco. Se tenía que haber actuado antes: “A veces está bien, a veces no está bien... Necesitamos encontrar una manera de hacerlo bien, de saber lo que se está haciendo y eso es lo que tratamos de averiguar. Si es consistente o no. Trabajamos para el futuro. En nuestra opinión, es bastante simple... En las reglas dice que hay que tener dos espejos... Quiero decir... Había un espejo, cómo lo perdió, no lo sé”, contaba y decía que la FIA había sido negligente. “Vimos aletear el retrovisor, deberían haber sacado bandera negra y naranja y luego salió volando. Debería ser descalificado porque no tiene equipo de seguridad. Es lo mismo que si se sube el reposacabezas, tiene que salir”, continuaba.

Fue el accidente con Stroll el que daño el coche de Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin echaba la culpa al español: “Estaba juzgando más o menos, calculando dónde estaba él por detrás de mí. Pero no es que le haya golpeado en el lateral de su coche. El impacto sigue siendo de su alerón delantero contra la parte trasera de mi coche”, contaba. “Le dejé mucho espacio a la izquierda de la pista, así que no es que le haya arrinconado o algo así contra un muro. Él podría haberse movido antes e ir más a la izquierda. Tampoco tenía que acercarse tanto a mí”, explica.

“Hay muchas maneras de ver el incidente”, reflexiona, pero insiste también en que “fue una pena. Fue una batalla de rueda a rueda y, por desgracia, hubo un toque”.