La autocrítica de Carlos Sainz que le sitúa en el punto de mira

Carlos Sainz no pudo colarse en el podio en una carrera que no deparó grandes sorpresas. El español valoró su actuación: “Desgraciadamente este es el fin de semana en el que peor hemos ido con diferencia. Sabíamos los compromisos que hemos tenido que hacer con el coche por la altura del circuito. Bastante cambio con respecto a las demás carreras. Cómodo con el coche, atacando, domino el coche, desgraciadamente no había mucho ritmo...”. Sainz quiso analizar los puntos positivos: “Al menos he podido completar la carrera aprender, llevaba dos carreras sin correr y al menos he podido hacerlo y aprender. Creo que somos nosotros que hemos perdido. Se vio en Austin que en un circuito normal seguimos estando ahí. Seguramente no al nivel de Red Bull ni mucho menos pero Mercedes yendo a Brasil y Abu Dabi no nos preocupa tanto”.

🇲🇽 Lo hemos dado todo buscando el mejor resultado pero no teníamos ritmo y P5 era lo máximo hoy. Al margen de eso, la carrera no ha ido mal y las sensaciones eran buenas. Toca preparar las dos últimas carreras.



-#CarlosSainz pic.twitter.com/YcXJ7H9vbp — Carlos Sainz (@Carlossainz55) October 31, 2022

Por otra parte, Sainz también aseguró que no fue fácil y que tuvieron complicaciones: “Seguramente habremos sufrido más que los demás. No sabemos cuánto, pero nosotros sabemos que hemos perdido mucho aquí. He salido al ataque en la curva uno pero he tenido que frenar pronto para no comerme a los de delante y ahí, Charles aprovechó para tirarse por fuera y tuve que aguantar un poco el tipo. Pero creo que no ha salido mal, pero las frenadas por dentro aquí siempre está sucio y complicado”.

Horas antes de que empezase la carrera, el propio Sainz ya dejaba caer que iba a ser difícil aspirar a los primeros puestos: “Mañana saldremos al ataque. Tenemos que ir a por el podio, que aquí es bonito, pero sabemos que coche para ganar esta semana no acabamos de tener. Lo daremos todo. Muy complicada para nosotros desde los libres 3. Hemos visto que en este circuito hemos tenido que comprometer el coche. No vamos rápido, no es el mismo coche, pero sabemos por qué estamos atrás. Es un circuito especial, con una altitud particular”.