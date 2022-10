Carlos Sainz también dispara contra la FIA

El Gran Premio de Austin de F1 ha dejado muchas cicatrices en los pilotos. Pero más que la carrera, han sido las decisiones de la FIA las que han enfadado a los protagonistas principales. Fernando Alonso ha vivido todos estos días con incertidumbre sin saber si tenía los puntos que había ganado legítimamente en la carrera, pero no fue el único que se sintió perjudicado por los comisarios en carrera de la FIA. El otro español de la competición, Carlos Sainz, sigue pensando, desde el Gran Premio de México que está a punto de empezar, que no se fue justo con él. Russell le dio y le retiró de la carrera nada más comenzar, cuando había sido pole. “Fue sin duda uno de los momentos más duros de la temporada. Y muy decepcionante. Después de hacer un fin de semana perfecto hasta entonces, que tu carrera se arruine por algo que está fuera de tu control es realmente duro”, aseguraba el español. “Parece que este año, todo lo que me podía pasar, me está pasando. Así que espero poder quitármelas todas este año para que el año que viene sea tranquilo. Es mejor quitarse esta mala racha de suerte y de carreras este año y luego tener una racha sin problemas como la que tuve el año pasado”, añade.

No piensa que fue sólo mala suerte, fue un accidente que tuvo sus culpables. “Es el tipo de incidente que esperas ver más en la zona media de la parrilla, cuando hay tantos coches a tu alrededor. Pero entre los cuatro primeros, nunca he visto que ese incidente ocurra tan a menudo”, dice, señalando a Russell. También cree que la FIA se equivocó al castigarle sólo con cinco segundos de sanción: “No quiere decir que esté contento o que no piense que la FIA también fue un poco blanda con él por las consecuencias que tuvo su acción”.

Lo que ha sucedido esta temporada no cambia la determinación de Sainz, como ha reconocido en una entrevista a Efe. “Mi objetivo no cambia, sigue siendo ser campeón mundial lo antes posible. Este año nos ha batido Red Bull, nos ha batido Max (Versttapen), pero el objetivo sigue siendo ese y lo seguirá siendo mientras siga en la Fórmula Uno”. Dice que no todo ha ido mal esta temporada: “Para el equipo ha sido una temporada relativamente positiva porque hemos conseguido volver a ser competitivos, que era el objetivo de Ferrari, volver a estar en la pelea por ganar carreras. Para mí no ha sido un año bueno por unas cosas o por otras, pero me ha dado confianza de cara al año que viene”. Y ha hablado de su relación con Leclerc: “Es fácil. Somos dos chavales con estilos de vida parecidos, tenemos pasiones similares, nos llevamos bien. Somos muy competitivos, hay piques entre nosotros de todo tipo, pero son piques sanos. Nos reímos mucho y entre nosotros siempre acaba pasando algo gracioso”, explicó el piloto español del equipo italiano.