Los kilos que Ocon ha perdido para quedar por delante de Alonso en el Mundial de F1

Se acabó el Mundial de Fórmula-1 con un nuevo triunfo de Verstappen en el GP de Abu Dabi (y acaba el curso con quince, un récord) y el abandono de Fernando Alonso, que terminó desolado esa última cita. Se rompe la turbulenta relación con el equipo Alpine y con su compañero de equipo, Estaban Ocon, con el que el asturiano ha protagonizado varias polémicas. En el adiós de Fernando, Ocon escondió el hacha de guerra. “Estoy encantado de haber trabajado con él durante dos años y de haber conseguido elevar el nivel del equipo. Ha sido un placer», afirmó. «Le deseo lo mejor en Aston Martin el año que viene. Siempre será una leyenda de este equipo y del deporte, y estoy deseando competir con él en la pista la próxima temporadas. Es un piloto muy, muy rápido y me ha obligado a subir mucho el nivel”, añadió.

Finalmente, Ocon terminó por delante de Fernando en la clasificación: el francés fue octavo y el español noveno, después de un último Gran Premio en el que Alpine confirmó el cuarto puesto en el Mundial de Constructores. “Sólo este fin de semana he perdido muchos kilos por el estrés. Hemos cumplido todos los objetivos que nos marcamos y hemos terminado cuartos en constructores y sólo nos ha faltado un podio. Ha sido también mi mejor temporada en Fórmula 1 en cuanto a puntos”, confesó también Ocon, que tenía claro lo primero que quería hacer para celebrarlo: “Comer. Comer algo calórico, quizá una hamburguesa o algo así”.

Alonso, mientras, se despide con una nueva decepción. ““El motor una vez más… Creo que perdía agua y me mandaron parar, así que un poco el resumen del año. Hemos ido más o menos rápido en todas las carreras, pero son seis abandonos”, comentó el español en a Dazn. “Hemos ido más o menos rápido en todas las carreras de todo el año. En Australia se rompió en la crono, en Austria ni arrancó en la esprint, en Canadá me quedé sin batería… No son solamente seis abandonos, son nueve o diez”, enumeró el bicampeón del mundo todo lo que había pasado esta temporada. Pero ya está pensando en la próxima, en la que se irá a Aston Martin para ocupar el asiento que deja el retirado Sebastian Vettel: “Estoy con la ilusión de empezar un nuevo proyecto, que será ilusionante. Será un 2023 con mucha más suerte”.