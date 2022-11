Verstappen vuelve a ganar; Alonso acaba su etapa en Alpine con otro abandono por avería mecánica

La temporada 2022 acabó hoy en Abu Dabi y lo hizo con la tónica de este año. Max Verstappen fue implacable, ganó de forma contundente y no perdió un solo segundo en ayudar a su compañero Pérez para convertirse en subcampeón. Ni el piloto ni el equipo tenían mayor interés porque nada aportaba el segundo puesto de pilotos. Nada estaba en juego para ellos. Pérez terminó tercero porque su estrategia a dos paradas no sirvió. Ahora echará de menos que su compañero no le permitiera adelantarle para sumar más puntos. Verstappen le pasó la “factura” por lo ocurrido en Mónaco. Su rival, Leclerc, hizo todo lo contrario y su planteamiento a un solo pit stop funcionó, no sin sufrimiento porque llegó a la última vuelta con menos de dos segundos de distancia. Al final, Ferrari y Leclerc acertaron y se llevaron un merecido subcampeonato que en el caso del Mundial de Constructores vale su peso en oro y en cuanto al de pilotos no deja de ser un golpe de moral para el próximo año.

Los Mercedes, que optaban al segundo puesto de Constructores, no tuvieron su día. Hamilton se retiró con avería mecánica y Russell quedó más atrasado por una sanción de cinco segundos impuesta por hacer una salida peligrosa de boxes en su primera parada. Eso les impidió luchar con los Ferrari, que apuntalaron el segundo lugar desde el primer momento con Carlos Sainz en cuarto lugar. Además, el madrileño finaliza el año en cuarto lugar del Mundial tras superar a Hamilton en el último momento.

Tampoco fue el día de Fernando Alonso. Salió al Gran Premio con la consigna de no atacar a su compañero ni luchar arriesgando más de la cuenta. Alpine debía mantener el cuarto puesto entre los Constructores y así fue porque McLaren tampoco hizo demasiado. Lo peor de todo es que Alonso terminó su tercera etapa en Alpine (Renault) de la peor forma posible, con una avería mecánica. El sexto abandono de la temporada. Por tercera vez en su trayectoria en la F1, un compañero del asturiano ha quedado por delante en la clasificación general: Hamilton, Button y ahora Ocon. También fue la última carrera del cuatro veces campeón del mundo Sebatian Vettel, que acabó décimo y tuvo su momento de despedida en la recta de meta junto a los tres ganadores del Gran Premio.