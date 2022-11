La inesperada (por fea) despedida de Ocon a Fernando Alonso de Alpine

A veces hay que saber despedirse, guardar silencio y esbozar la mejor sonrisa, aunque por dentro uno tengas ganas de soltar otras cosas. Pero cuando se dice adiós, se rompe una relación de amor, amistad o trabajo, como la de Fernando Alonso y Esteban Ocon en Alpine, saber romper es un arte y la prudencia el modo de comportarse y puede que Esteban Ocon no haya sido prudente “Se siente bien haber vencido a Alonso, ya que es un piloto muy rápido. Tuve que subir mi nivel tanto como fue posible y es satisfactorio haberle vencido este año”, acaba de decir el piloto compañero de Alonso estos años.

El final se les ha hecho largo a ambos, peleando por quedar mejor que el otro y cruzándose en medio de la carrera. Y cuando Fernando Alonso está en modo competición, no se calla una. En Brasil, en el penúltimo Gran Premio de F1 se chocaron y Alonso estalló. “Es una pena que esas cosas pasen siempre con tu compañero. El año pasado lo evité varias veces y este año casi me lleva contra el muro en Jeddah, en Hungría y ahora aquí”, dijo.

Y esas declaraciones, ese resumen del año para Fernando Alonso le sentó como un tiro a Ocon. “No es ningún secreto que me decepcionó ver sus comentarios después de esa carrera. No había necesidad de algunas de las críticas que ha hecho. Respeto mucho a Fernando Alonso. Siempre le respetaré por lo que ha hecho en la pista a lo largo de los años. Es una leyenda del deporte y eso no cambiará, pero me ha decepcionado un poco”, ha dicho su ya ex compañero en declaraciones a la página oficial de la F1.

Durante su convivencia tuvieron sus más y sus menos, pero públicamente siempre se respetaron, aunque en los últimos días de la temporada se empezaron a ver las grietas de una relación que llegaba a su fin y estaba siendo inaguantable para ambos. Alonso quería irse y Ocon también estaba deseando que se marchara.

El año que viene competirán en distintos equipos, aunque puede que con calidad parecida. “Ha sido genial trabajar con Fernando y empujar al equipo a tal nivel. Estoy contento de haber pasado dos años con él, le deseo lo mejor en Aston Martin y espero que podamos pelear de cerca en el futuro”, decía ya más agradable Ocon.

A Esteban le van a exigir bastante más esta temporada. Sin Alonso, queda como cabeza visible de equipo. No se le van a perdonar fallos y se le pide una lectura inteligente de las carreras. Otmar Szafnauer, el jefe de equipo en Alpine, ha sido muy claro con lo que quieren de él: “Esteban es rápido, pero, ¿puede mejorar? Sí, y buscaremos cómo hacerlo. Probablemente necesita tener mejor criterio cuando sus compañeros de equipo están a su lado. No ganas en la primera vuelta, sea compañero de equipo o no. Si eres agresivo contra un rival, ambos abandonan y ambos pierden. Si eres agresivo contra un compañero de equipo y los dos abandonan, ¿adivina quién pierde?”.