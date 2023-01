Salen a la luz nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher que vive entre Ginebra y Mallorca: “Debemos dejarlo en paz...”

El pasado 3 de enero, Michael Schumacher cumplía 54 años rodeado de misterio entorno a su delicado estado de salud. El 29 de noviembre se cumplieron 9 años de aquel fatídico accidente que le arruinaría la vida y su estado real sigue siendo una incógnita.

Noticias relacionadas F-1. Hamilton entra en el club de Fernando Alonso y Michael Schumacher

Hace nueve años, una noticia que llegaba desde los Alpes franceses conmocionaba al mundo del deporte. Allí, Michael Schumacher había sufrido un accidente esquiando en la estación de Meribel. El heptacampeón de la Fórmula 1 se había golpeado la cabeza y había sufrido daños cerebrales que cambiaron su vida para siempre. El piloto fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde determinaron que su estado de salud revestía gravedad. Posteriormente, lo derivaron a Grenoble, donde fue operado en dos oportunidades. Allí permaneció seis meses en coma, hasta que despertó en junio de 2014.

La investigación demostró que el piloto alemán se había salido de la zona marcada del área de esquí y perdió el equilibrio antes de ver su cabeza golpear el borde de una roca. Aturdido pero consciente cuando llegaron los servicios de emergencia, Michael Schumacher fue trasladado en helicóptero al hospital de Grenoble, donde fue sometido a una primera operación por “traumatismo craneoencefálico con coma que requirió una intervención neuroquirúrgica inmediata”, antes de afirmar que el pronóstico vital del piloto era comprometido. Finalmente salió del coma en junio de 2014 antes de ser trasladado a Suiza, primero al hospital de Lausana y luego a su casa.

La visita de Jean Todt

Desde entonces muchos se preguntan por su estado y ahora , Jean Todt expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA)-, desveló al diario inglés Daily Mail algunos de los detalles de su última visita al ex piloto alemán meses antes de su 54 cumpleaños.

El expiloto de Ferrari vive en la actualidad entre Ginebra y Mallorca, con su familia y un equipo médico las 24 horas del día, que le ofrece todas las atenciones necesarias. Según el medio alemán, Bunte el alemán lleva viviendo entre Suiza y España varios años, países a los que se traslada en un avión medicalizado.

“Puedo entender por qué su familia y amigos lo protegen, porque debemos dejarlos en paz. Michael está luchando, está luchando y solo podemos esperar que mejore”, afirma Todt. Cuando le preguntaron si Schumacher le reconoce cada vez que va a visitarle “Todt se encoge de hombros, sonríe, hace un gesto con la mano, pero no responde. Se ha alcanzado el límite de divulgación permitido”, apuntó el Daily Mail.

Son muy pocas las personas que tienen acceso a Michael Schumacher y que conocen cuál es el verdadero estado de salud del expiloto de Fórmula 1. Una de esas personas es Jean Todt, ex presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Muy cercano a la familia Schumacher, Todt visita con cierta frecuencia a Michael, pero se muestra cauto sobre su estado de salud.

“Gracias al trabajo de los médicos y a la ayuda de Corinna (Betsch), que quería que Michael sobreviviera, éste sobrevivió, pero con consecuencias y en este momento está luchando con estas consecuencias. Esperamos que las cosas mejoren lenta, pero inexorablemente”, sentencia.

Estado vegetativo

El año pasado, unas declaraciones del neurólogo Erich Riederer al portal ‘TMC’ arrojaban algo más de luz sobre el estado de salud del Kaiser. El especialista afirmó que Michael se encuentra en estado vegetativo y que no se recuperará completamente.

“Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde”, ha afirmado el neurólogo, que da nuevos detalles sobre la salud del heptacampeón del mundo: “Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo”.

Su día a día

En el documental, estrenado por Netflix septiembre de 2022 se recogen emotivas declaraciones de su mujer y su hijo sobre como es su día a día, la actual situación y relación con Michael.

“Por supuesto que echo de menos a Michael cada día, pero no soy sólo yo la que lo echa de menos: los niños, la familia, su padre, todo el mundo que está cerca de él. Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso nos hace encontrar fuerza”, comparte Corinna en el documental.

“Estamos juntos. Vivimos juntos en casa, hacemos terapia. Hacemos todo lo posible para hacer que Michael mejore y asegurarnos de que está cómodo y simplemente de hacer que sienta que está con su familia y de continuar con nuestro vínculo. No importa lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos lo vamos a hacer”, añadía la mujer de Michael.

Ahora, Tods pide respeto hacia la delicada situación que viven el piloto y su familia.

Un referente

A pesar de estar tantos años fuera de las pistas, el piloto sigue siendo un referente en la fórmula 1 y muchos lo siguen considerando el mejor de la historia. Giancarlo Fisichella, que compañero de Fernando Alonso en 2005 y en 2006, temporadas en las que el piloto asturianos e proclamó campeón del mundo en Fórmula 1 ha declarado hace unos días que Alonso ha sido su compañero más fuerte pero no dudó en situar a Michael Schumacher por delante: “¡Es el mejor!”. Fisichella, que actualmente forma parte de un programa de GT’s de Ferrari, también habló de Carlos Sainz, del que piensa que puede ser campeón al igual que su compañero Leclerc.

Mientras tanto, su hijo Mick Schumacher sufrió un duro revés al quedarse sin asiento oficial para 2023. Ahora ha recalado en Mercedes para ocupar el rol de piloto reserva. Toto Wolff cree que la llegada al equipo de Brackley es un movimiento positivo para Schumahcer, además considera que puede seguir los pasos de Nyck De Vries y conseguir un volante en el futuro.

Esta misma semana, Mick publicaba una foto junto a su padre que emocionaba al mundo de la Fórmula 1.

La imagen fue publicada el pasado 16 de enero sin mensaje y parece ser de un día de prueba cuando Mick, ahora de 23 años y piloto reserva de Mercedes, era solo un niño. Las reacciones no se hicieron esperar y la imagen suma casi 80.000 “Me gusta”.