Fernando Alonso se harta de España: "Lo poco que volveré"

Fernando Alonso siempre ha presumido de ser español y se le ha visto emocionado cuando ha conseguido que el himno de España suene en los circuitos en los que ha conseguido ganar. Esta temporada ha ido persiguiendo la victoria número 33 de su carrera, pero el dominio aplastante de Red Bull se la ha impedido. Pero no él no va a dejar de intentar lograrla, porque no puede ser más competitivo.

Pese al orgullo que tiene de ser español, Fernando Alonso no suele pasar mucho tiempo en España, porque los entrenamientos y las carreras se lo impiden y porque vive más cómodo en el extranjero. En España le atosigan, no los aficionados, que suelen ser muy respetuosos, sino la prensa del corazón. Fernando Alonso se canso de los paparazzi y ahora ha descubierto que aún le persiguen.

Le ha sucedido estos días y lo ha dejado muy claro en las redes sociales. "Clásica bienvenida a España, lo poco que vengo y lo poco que vendré", ha escrito en una storie de Instagram. En ella se ve a un motociclista subiéndose en la acera y poco más. "Aunque esta vez enviaron al menos listo", continúa el mensaje de Fernando Alonso. El motorista está subiéndose en la acera por el paso de cebra. "Igual lo de la acera y lo del paso de peatones mejor que no", escribe Fernando Alonso con toda su ironía. Y añade: "Por si te interesa, dgt".

El mensaje de Fernando Alonso al llegar a España Instagram

El piloto español está muy cansado de que le persigan para obtener fotos suyas y le impidan descansar. Seguramente Fernando Alonso quería venir a España para tomar un descanso antes de que el domingo 19 se dispute el Gran Premio de Las Vegas de F1, el penúltimo de una temporada llena de emociones, en la que Aston Martin ha rendido mucho mejor de lo esperado y Fernando Alonso se ha convertido de nuevo en uno de los pilotos más carismáticos de la parrilla.