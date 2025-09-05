Ni Aston Martin ni Mercedes: este es el asiento que persigue Max Verstappen

El futuro del piloto de estrella de Red Bull sigue siendo uno de los asuntos más comentados en el Gran Circo. La temporada no comenzó de la mejor manera posible para Max Verstappen. Red Bull se vio envuelto en el terremoto provocado por su gestión de los pilotos. Liam Lawson fue sustituido por Tsunoda, una decisión que nos gustó nada al piloto neerlandés que la achacó a un "ataque de pánico" más que a una decisión deportiva. Pero eso no es lo único que preocupa a Verstappen. El piloto esperaba mucho más del RB21 y ya lanzó un aviso incluso antes de empezar la temporada. En este escenario, los rumores sobre su salida no han cesado en toda la temporada y aunque tiene contrato hasta 2028, se subrayaba quecontaba con clausulas secretas que le permitirían romperlo.

Conversaciones abiertas

Mucho se ha hablado de su desembarco en Mercedes o en Aston Martin pero el padre del piloto ha revelado que el abanico de candidatos es mayor y ha soltado una auténtica bomba.

Max Verstappen seguirá en Red Bull en 2026, pero su padre, Jos, revela que este año se ha hablado más de un cambio de equipo que antes. Y no se trata solo de Mercedes y Red Bull.

Max Verstappen finalmente confirmó en Hungría que cumplirá su contrato con los Red Bull en 2026. Sin embargo, mantiene varias opciones abiertas para el futuro. Y, al parecer, son más diversas de lo que se creía inicialmente.

El padre de Verstappen, Jos, ha revelado a la emisora ​​holandesa Viaplay que el tema del cambio de equipo se debatió intensamente internamente. "No es que hayamos hablado mucho de ello este año . Sin embargo, un poco más que en años anteriores". Y a continuación soltó la bomba: “Estamos hablando de Ferrari, Mercedes y Red Bull”.

Según los expertos, a más tardar en 2027, todo parece posible. Antecedentes: Las nuevas regulaciones de motores entrarán en vigor en la Fórmula 1 a partir de 2026. Red Bull fabricará sus propios motores con el logotipo de Ford por primera vez, lo cual es un riesgo. Si el equipo campeón del mundo no les resulta competitivo, Verstappen podría considerar marcharse. Mercedes lleva meses cortejando al tetracampeón, así que ahora Ferrari también parece atractivo para Verstappen. Y si Lewis Hamilton sigue rindiendo por debajo de lo esperado, la Scuderia también tendrá que encontrar un nuevo salvador.

"Me encantaría"

Una posibilidad que también deja abierta el propio piloto. Un día antes del inicio del Gran Premio italiano de Monza, el neerlandés, tetracampeón de la Fórmula 1 y actual piloto de Red Bull, opinó que “Ferrari es una marca enorme” y manifestó su deseo de representar a la escudería roja.

“Todos los pilotos se imaginan a sí mismos allí. Me gustaría pilotar para Ferrari. Pero creo que ahí es donde se comete el error: ir simplemente a Ferrari. Si alguna vez quisiera ir allí, iría porque veo la oportunidad de ganar, y si triunfas con ellos, eso es aún mejor”, añadió.

“En este momento eso no está en el horizonte, pero ¿quién sabe? Hay muchas posibilidades en la vida para tomar cualquier tipo de decisión. Ni siquiera sé cuánto tiempo más voy a pilotar en la F1, así que todavía hay muchas incógnitas para mí”, sentenció provocando un nuevo terremoto en el Paddock.