A la calle el jefazo de la fórmula 1 que llamó "idiotas" a sus pilotos

Noticia bomba en la Fórmula 1. Haas anunció que Gunther Steiner dejará la escudería con efecto inmediato. El equipo estadounidense informó que Ayao Komatsu quedará al frente como el jefe de equipo para la temporada 2024 de la Fórmula 1. Además, apuntaron el nombramiento de un Jefe de Operaciones que estará establecido en Europa. Se prevé que trabajará en la fábrica del equipo, localizada en Banbury, Inglaterra.

Los estadounidenses han quedado últimos en Constructores con solo 12 puntos y Gene Haas, propietario de la escuadra, ha tomado cartas en el asunto. Aunque todo parece indicar que los resultados en pista no han sido el detonante real del despido. En un comunicado, la escuadra agradeció a Steiner “por todo su empeño durante la pasada década”, pero no brindó ningún elogio al hombre que armó desde cero al equipo. “Rumbo al futuro, como organización, estaba claro que necesitábamos mejorar nuestro rendimiento en la pista. Con el nombramiento de Ayao Komatsu como director del equipo, la ingeniería será el foco de nuestra gestión”, dijo Haas F1.

Steiner no estaba nada satisfecho con cómo se manejaba el dinero en el equipo, ya que, mientras había recursos para remodelar la fábrica, no había presupuesto para el desarrollo del equipo. Steiner quería más plata y a su patrón no le cayó en gracia que le dijeran como debía gastar su dinero. El italiano terminó fuera del organigrama.

El técnico del nombre alemán es famoso por sus enojos. Alguna vez fue multado (7500 euros) por haber tratado de “idiota” a un comisario deportivo. Pero se hizo ya famoso cuando en la serie Manejar para sobrevivir (Drive to survive), un docureality que realizó una plataforma de streaming sobre la Fórmula 1, espetó una gruesa crítica a sus pilotos de entonces, el alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin: “Tenemos a dos idiotas conduciendo para nosotros. Esto es inaceptable y haremos los cambios pertinentes. Si pudiese decidir yo en este momento, echaría a los dos”. El hijo de Michael duró dos temporadas en el conjunto estadounidense; Mazepin, solamente una.

Unas declaraciones que le habrían costado el puesto.