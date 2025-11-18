Cómo Lando Norris puede dejar sin opciones a Verstappen en el GP de Las Vegas

Hace un año desde que Max Verstappen ganó en Las Vegas su cuarto título consecutivo de Fórmula 1, siendo uno de los pocos pilotos en la historia en conseguir cuatro o más campeonatos. Aunque terminó quinto en carrera, el piloto de Red Bull consiguió mantener su ventaja y más tras su victoria en el GP de Brasil 2024. Sin embargo, este año las cosas han cambiado mucho para el neerlandés que, a falta de tres carreras, es tercero en el mundial por detrás de ambos pilotos de McLaren.

Sin duda ha sido un año prometedor para el equipo británico que, tras alzarse con el campeonato de constructores en 2024, ha demostrado tener el mejor monoplaza en pista de la temporada. Ahora, con su décimo título de equipo, a McLaren sólo se le resiste alcanzar la cima es la categoría reina y consolidar el que sería su mejor año desde 1998.

¿Puede Norris ganar el mundial en Las Vegas?

Los puntos que quedan en juego limita un poco las posibilidades de proclamarse campeón en Estados Unidos. Norris que sigue en ventaja con su compañero de equipo, no contaría con los puntos necesarios para asegurarse matemáticamente el título. Esto quiere decir que, aunque no gane ni él, ni Piastri, ni Verstappen, el campeonato del mundo seguirá en el aire.

En el caso de hacerse con la pole en Las Vegas, el piloto británico estaría a unos 49 puntos de ventaja sobre Oscar Piastri. Sin embargo, aún quedarían puntos suficientes por disputar con los que Norris podría perder el liderato del campeonato. Para ello, Piastri tiene que ganar y el británico anotar un punto o menos. De esta manera, los pilotos de McLaren cambiarían posiciones en el mundial.

F1 - SAO PAULO GRAND PRIX 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

Las alternativas para eliminar a Verstappen

En los últimos Grandes Premios, el coche papaya ha demostrado ser superior en pista. En Brasil, consiguió una ventaja de más de nueve segundos frente al segundo piloto en carrera y, en México medio segundo. De esta manera, a Verstappen se le está complicando hacerse con una pole en el último tirón de temporada, lo que le podría dejar fuera de la lucha por el título mundial tras cuatro años siendo considerablemente el mejor de la categoría reina.

Este próximo fin de semana en Las Vegas, el piloto de Red Bull se enfrenta a la que podría ser su última cita cómo posible ganador del campeonato. Según las aproximaciones que ha hecho Autosport, si Verstappen pierde nueve puntos contra Norris, quedará eliminado. Esto se puede dar si se cumplen los siguientes escenarios:

Norris primero, Verstappen tercero o por debajo

Norris segundo, Verstappen sexto o por debajo

Norris tercero, Verstappen séptimo o por debajo

Norris cuarto, Verstappen noveno o por debajo

Norris quinto, Verstappen no más alto que el décimo

Qué pasa en caso de empate en F1

En 1974, Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni llegaron empatados a la última carrera de la temporada con 52 puntos y en 2021, ya Max Verstappen llegó igualado junto a Lewis Hamilton al Gran Premio de Abu Dabi con 369. En este contexto, muchos se preguntan cómo se decide al campeón. Si dos pilotos terminan la temporada con exactamente el mismo número de puntos, el reglamento estipula que se desempatarán según el número de victorias en Grandes Premios.

De momento, Verstappen tiene cinco victorias frente a las siete de Norris, y cinco segundos puestos en comparación con los ocho del británico. A pesar de que el piloto de Red Bull consiguiera alguna victoria más, las matemáticas son muy precisas y es que, si Verstappen termina con 58 puntos o más de desventaja respecto a Norris, el título ya no podrá ser suyo.