La temporada 2025 de Fórmula 1 volverá a contar con la cifra récord de 24 carreras, con lo que habrá 24 fines de semana de competición, a lo que habría que sumar los seis grandes premios con el formato al sprint, que elevará el número de pruebas a 30 en total.

El pistoletazo de salida se producirá el fin de semana del 14 al 16 de marzo, con el Gran Premio de Australia, que regresa como ronda inaugural después de que lo hiciera por última vez en el año 2019. Una campaña en la que el piloto de Red Bull vuelve a partir como favorito tras haberse convertido en el protagonista de los rumores del Gran Circo durante los últimos meses. Yes que la posibilidad de un futuro en verde del piloto neerlandés sigue generando un gran debate entre escuderías y aficionados.

Ahora, el ultimo en pronunciarse ha sido la ex estrella de la F1, Johnny Herbert, que afirma de manera contundente que tiene "todo el sentido" que Verstappen se una a Aston Martin .

El futuro del cuatro veces campeón del mundo en Red Bull ha estado bajo la lupa durante los últimos 12 meses con varios rumores de descontento en el equipo e interés de otros lugares, concretamente de Mercedes y Aston Martin.

Los de Silverstone se han convertido en un equipo increíblemente ambicioso y su reciente adquisición del ex director técnico de Red Bull, Adrian Newey, es un gran golpe en sus intentos de luchar por los podios y posibles victorias en carreras en los próximos años.

En declaraciones a CasinoApps.com , el tres veces ganador del Gran Premio de F1, Herbert, dijo que un traslado al equipo de Silverstone sería un buen cambio para Verstappen: "Todo se basará en el paquete. Max sabe muy bien cómo funciona el santuario interior en Red Bull. Pero ahora hay un cambio vital porque la relación que Red Bull tenía con Honda, que era muy positiva, ha terminado. A partir de 2026 el escenario con Ford es diferente".

La unidad de potencia, clave en su salida

"Hay rumores de que esta decisión no es tan positiva como esperaban. Eso hace que la decisión sea mucho más fácil cuando sabes que no va según lo planeado con la unidad de potencia en sí, y luego sabes que la unidad de potencia con la que tuviste éxito también estará en Aston Martin junto con Adrian Newey. Tiene todo el sentido que Verstappen se una a Aston Martin. Max no es ningún tonto. Max querrá ubicarse en el mejor lugar que le dé la oportunidad de ganar carreras en un campeonato mundial", sentencia.

Red Bull pondrá fin a su exitosa asociación con Honda al final de la temporada 2025, y Red Bull firmará una asociación técnica con Ford para los nuevos cambios de regulación. Este cambio de escenario lleva a Herbert a poner en duda el futuro de Verstappen con el equipo de Milton Keynes si el nuevo sistema de propulsión no resulta tan eficaz. "Si todos esos elementos no están funcionando donde está actualmente, como he escuchado en el frente de Ford, y llega una oportunidad en Aston Martin, me sorprendería que Max no mordiera el anzuelo y la aprovechara. Max no trabaja así. Max está ahí para ganar. Y como él mismo dijo este año, todo se trata de ganar. Eso es exactamente lo que él quiere hacer", afirma.

Pero además, Herbert no ve ningún problema su contrato en vigor y asegura que el cuatro veces campeón del mundo tendría opciones de salida. "Christian ha dicho que Max no se irá a ningún lado. Sé que tiene contrato hasta 2028, pero repito, los contratos no significan nada si no se cumple con el rendimiento. Los campeones que he conocido siempre han tenido una cláusula de rendimiento", concluye.