Fernando Alonso se resigna: "Ya no sabemos que hacerle al coche"

Fernando Alonso llegaba a Austria después de haber puntuado en las dos últimas carreras de la temporada, en España y Canadá, con un noveno y un séptimo puesto. Aston Martin y Fernando Alonso atraviesan el mejor momento de la temporada, sobre todo teniendo en cuenta del desastre del inicio del campeonato. Tras cuatro carreras donde la mejoría ha sido notable sobre todo para el ovetense llega un circuito en el que el objetivo es llegar a los puntos, pero no será tarea sencilla.

A pesar de que su posición tras la clasificación no es mala, el piloto no oculta su desesperación con el coche a pesar de las mejoras anunciadas por la escudería.

El piloto español asegura que la undécima posición cosechada este sábado en la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria es "buena" teniendo en cuenta la sensación experimentada durante toda la cita hasta ahora, mucho "más pesimista", y cree que tocará "sufrir" el domingo en carrera. "Ha sido difícil este fin de semana no poder cambiar el carácter del coche. En la crono hemos mantenido un coche difícil de conducir, difícil acabar una vuelta limpia. La posición es buena, porque estamos a una plaza de estar en los puntos, pero el 'feeling' de cara mañana es más pesimista que la posición", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación.

Sensaciones "reguleras"

En este sentido, explicó que la posición es "lo mejor" de este sábado, porque está solo "a una plaza de estar en los puntos". "Las sensaciones el fin de semana han sido un poco reguleras, no me he encontrado cómodo nunca con el coche. Hemos tenido desde la FP1 un poco de subviraje en las curvas rápidas, sobreviraje en las curvas lentas, que es algo difícil de entender, porque no sabes qué hacer al coche; vas a mejorar una parte y vas a empeorar la otra. Hemos probado muchos 'setups' entre los dos coches también para aprender lo más rápido posible y con todo lo que hemos probado el coche seguía exactamente igual", manifestó.

Por todo ello, Fernando Alonso muestra cautela de cara a una carrera plagada de condicionantes, pero en la que siente partir con un déficit que podría poner en compromiso su ritmo de carrera, fruto de estos desequilibrios de la parte delantera y trasera: “Y la posición es buena, pero el feeling de cara a mañana es más pesimista que la posición. Estamos ahí en el medio, intentaremos tener una carrera con DRS, intentar coger la parte delantera de la parrilla, cuidar un poco los neumáticos, que con DRS se gastan bastante más, se sobrecalientan”.

“El reto de mañana será cuidar los neumáticos pero también no dejarte el DRS con los coches de delante, que con tres zonas es importante estar con ellos”, pronosticaba Alonso.

Nada funciona

“Desconectado totalmente [la parte delantera con la trasera], todo el fin de semana, da igual el alerón que pongas siempre subvira y luego mucho sobreviraje en la curva lenta”, volvía a destacar Alonso, dando pinceladas sobre los experimentos realizados hasta el momento pero que no han dado sus frutos: Hemos cambiado freno motor, diferencial, balance de frenada, barras delanteras, alturas traseras hemos probado todas las opciones que tenemos en el catálogo y el coche se ha mantenido igual de Libres 1 a la crono”.

“Pero bueno, hemos intentado solucionar los problemas, no lo hemos conseguido este finde. Tocará sufrir, pero ojalá mañana estemos en los puntos igualmente. Todo puede pasar mañana, hemos visto también en la F2 y F3 los líos que hay en la curva 3, en la salida, … Así que hay que estar listo para recoger cualquier punto que esté disponible mañana. A ver si lo ejecutamos bien”, sentenció.