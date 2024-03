Oliver Bearman, nueva estrella de la Fórmula 1 suspendió el carnet de conducir: este fue su fallo

Oliver Bearman es la nueva sensación de los circuitos de Fórmula 1. Ferrari le pidió a este piloto que fuera el sustituto del español Carlos Sainz Jr. durante su baja por apendicitis en el Gran Premio de Arabia Saudí. Este deportista británico de 18 años se convirtió en el debutante más joven de la escudería italiana y culminó la carrera en una meritoria séptima posición y sumó seis puntos para Ferrari.

Una brillante actuación que le valió un sobresaliente en los Power Rankings después del Gran Premio de Arabia Saudita y que ha sido incluso aprovechada por Ralph Schumacher para lanzar un dardo a Fernando Alonso. El británico, de 18 años, firmó un buen 7º en el Gran Premio de Arabia Saudí, un resultado que el ex piloto alemán considera una gran noticia para la fórmula 1. "Era muy importante que alguien entrara, participara y lograra un buen resultado. Todos los equipos casi tenían miedo de contratar nuevos pilotos. Con suerte, esto hará que se vuelva a apostar por jóvenes competidores", afirma en una entrevista en Sky News.

"Hay que romper este círculo vicioso y darle una nueva oportunidad a los pilotos jóvenes. En su lugar, está Alonso con 42 años pilotando ahora mismo. No tengo nada en contra de él, pero no puede ser el objetivo de la Fórmula 1 hacerse cada vez más vieja. Hay que dejar paso", sentenció.

Sin embargo, aunque parezca increíble, la destreza con el monoplaza no le valió para sacar adelante el exámen de su carnet de conducir. El inglés entró en la academia de Ferrari con 16 años y, según cuenta 'The Sun', pese a su habilidad con el volante, necesitó dos intentos para sacarse el carnet. Su profesor de autoescuela, explicó que no fue tarea fácil que Bearman lograra el carnet de conducir.

Problema con los semáforos

El gran problema, los semáforos: "Hicimos el examen en su BMW. Me sentí totalmente seguro a pesar de que no tenía controles de pie. Había suspendido su prueba antes por una falta en el semáforo. No estoy seguro si fue para ejecutar un ámbar. Quizás no se detuvo. O podría haber sido la forma en que estaba colocado en las luces".

David, instructor desde hace 12 años y que cobra unos 40 euros la hora, añadió: “Oliver me envió una foto suya y su certificado de pase. Sólo tengo dos o tres alumnos al año que aprueban sin faltas. Su padre y su familia merecen todo el crédito. Su examen práctico fue solo una pequeña parte, pero estoy orgulloso de haberlo ayudado a aprobarlo”.