Oscar Piastri, un piloto frío, analítico y hasta aburrido, se juega el Mundial de F1

Unos días después del debut de Fernando Alonso en la Fórmula 1, en Melbourne, nació en ese mismo lugar Oscar Piastri, hoy piloto de McLaren y, este fin de semana, candidato al Mundial de Pilotos 2025 junto a su compañero, Lando Norris, y Max Verstappen. Será en Abu Dabi y, después de haber permanecido en el liderato durante buena parte de la temporada, en los últimos tres meses ha tirado por la borda ese trabajo. Unas veces por errores propios y otras por fallos de su equipo. El australiano, de 24 años, es conocido por ser una persona discreta, tranquila e incluso, para muchos, algo aburrida. Pero al volante se transforma, aunque la presión le ha podido en las últimas semanas, justo cuando su candidatura al título se volvía más sólida. Desde su debut en competición siempre destacó por su velocidad. Fue campeón año tras año en cada categoría que disputaba: Fórmula Renault Eurocup (2019), Fórmula 3 (2020) y Fórmula 2 (2021). Tres títulos consecutivos, un logro reservado a muy pocos y que alimentó la percepción de que estaba destinado a llegar lejos. Pertenecía al programa de jóvenes pilotos de Renault (Alpine en F1) y, siendo piloto reserva, huyó a McLaren gracias a un movimiento casi de ajedrez que terminó incluso en los tribunales por la interpretación de ciertas cláusulas contractuales. En aquella operación a tres bandas estuvieron implicados Mark Webber (su representante), Zak Brown (jefe de McLaren) y Fernando Alonso, que en aquel momento estaba pendiente de renovar con Alpine y acabó fichando por Aston Martin. Aquella jugada dejó a Alpine sin Piastri, en quien habían invertido mucho dinero, y sin Alonso. Ese episodio, lejos de distraerlo, mostró su carácter: el australiano se mantuvo firme y profesional, convencido de que McLaren era el mejor destino para su desarrollo. Y el tiempo le dio la razón: ese mismo año logró su primer podio y, poco después, su primera victoria en una carrera sprint, enviando un mensaje claro al «paddock»: había llegado para quedarse.

Frío y analítico

Su estilo de pilotaje se caracteriza por una frialdad impropia de su edad. Analítico, metódico y extremadamente preciso, los ingenieros de McLaren destacan su capacidad para interpretar datos y adaptarse rápidamente, algo fundamental en una categoría tan detallista. Uno de los pilares de su trayectoria es su familia. Piastri ha contado en varias ocasiones que sus padres sacrificaron mucho para que él pudiera competir en Europa, especialmente su padre, Chris, que lo acompañó durante sus primeros años en el karting y fue clave en decisiones estratégicas, como el salto a categorías internacionales. Su familia sigue siendo su círculo más cercano y una de las razones por las que mantiene los pies en la tierra pese al éxito. Ahora reside en Mónaco, como otros pilotos como Russell, Alonso, Norris, Sainz o Leclerc, aunque no mantiene una relación de amistad con ellos, al menos no tan estrecha como la que se ve entre algunos de los anteriores.

A nivel personal, Oscar Piastri siempre fue un joven metódico y orientado al estudio. Antes de dedicarse completamente al automovilismo destacaba en el colegio, especialmente en materias técnicas. Su mentalidad estructurada se refleja hoy en su forma de trabajar con los ingenieros: le gusta comprender el porqué de cada ajuste, cada decisión y cada estrategia. Este fin de semana no parte como favorito al título. Por delante tiene a Norris y a Verstappen. Pero cuidado: en una carrera loca puede pasar de todo. Hace 15 años, el tercero en discordia se llevó el título frente a Mark Webber y Fernando Alonso: Vettel.