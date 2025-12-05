Las palabras de Max Verstappen antes de jugarse el campeonato de Fórmula 1: "Estoy muy relajado, no tengo nada que perder"

El campeonato de Fórmula 1 se decidirá en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi. Óscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen serán los encargados de brindar la emoción en una última carrera donde todo está en juego.

El británico es el mejor posicionado para ganar, puesto que cuenta con una ventaja de doce puntos sobre Max, segundo en la clasificación. No obstante, el neerlandés ha sido capaz de remontar hasta 100 puntos en las últimas carreras, llegando con serias opciones a la última cita del año.

Es por ello que el piloto de Red Bull es favorito para llevarse el campeonato. Las últimas actuaciones invitan a pensar que no sería nada extraño ver a Max Verstappen levantando su quinto campeonato del mundo. Sin embargo, él lo tiene claro.

En unas recientes declaraciones, el neerlandés le ha restado importancia al escenario, mostrando una tranquilidad pasmosa, impropia del momento pero acorde a un piloto que ya ha alcanzado la gloria.

Nada que perder desde Red Bull

Max Verstappen llega a Abu Dabi con mucho que ganar y poco que perder. Así lo ha explicado en una reciente entrevista, donde fue preguntado si había invitado a sus familiares y amigos a la gran cita. Al contrario de Norris y Piastri, los padres del neerlandés no estarán presentes.

"Mi padre está de rally en África y mi madre no lo ha planificado, aunque tampoco tenía planeado estar en la lucha por el campeonato y aquí estamos. Después de Zandvoort todo estaba cancelado. Mi madre está en casa contenta con los perros y se puede ver en la tele", confirmaba Max.

Respecto al mundial, Verstappen aseguró que no sentía la presión después de haber ganado cuatro veces el campeonato. "El trofeo parece lo mismo, tengo cuatro de ellos en casa, añadir un quinto estaría bien. Ya he conseguido todo lo que quería en la Fórmula 1... todo lo que vendría después sería un bonus y lo disfruto. Estoy muy relajado. No tengo nada que perder", sentenciaba el tetracampeón.

Estas son las opciones Norris, Verstappen y Piastri de ganar el Mundial de Fórmula 1

Las cuentas del británico son muy sencillas en este último Gran Premio: si sube al podio o queda delante de Verstappen y Piastri, será campeón. El tercer puesto sería suficiente para proclamarse campeón del mundo por primera vez.

Sin embargo, si es cuarto y el neerlandés gana la carrera el título se marchará por quinta vez consecutiva a Países Bajos. Este resultado es exactamente el que se dio en la última carrera en Qatar.

Además, en la lucha también está su compañero de equipo, Piastri, que necesita ganar y que Norris sea sexto para alzarse con el título. En la última carrera fue segundo y de repetirse la situación aparecen las dudas sobre las posibles órdenes de equipo.

Con un resultado idéntico el Mundial sería para Verstappen, pero podría dejarse caer para que su compañero fuera tercero y así el Mundial de Pilotos se quedara en McLaren.

Piastri parte con desventaja

Además de comenzar el fin de semana como tercero, Óscar Piastri partirá con una desventaja adicional en Abu Dabi. Y es que este año el reglamento de la FIA para la F1 ha endurecido la obligación relativa a los pilotos novatos.

Cada equipo debe reservar cuatro sesiones de FP1 por temporada, dos por cada coche, para jóvenes pilotos que no hayan disputado más de dos Grandes Premios. El objetivo es dar más oportunidades de rodaje en fin de semana real a los rookies, y facilitar su integración en la categoría reina sin depender de un asiento.

El incremento de sesiones obligatorias de rookies, ha llevado a los equipos a planificar qué Grandes Premios cumplirán con esta norma. Este año en Abu Dabi, un circuito habitual de estas prácticas, se subirán hasta nueve novatos a un monoplaza de F1, dejando a pilotos como Oscar Piastri o Fernando Alonso sin 60 minutos de práctica.

En este caso, el asiento de Piastri será ocupado por Patricio O'Ward, quien ya ha pilotado para McLaren en FP1 en otras ocasiones.