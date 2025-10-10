El piloto Esteban Ocon relata las secuelas de su accidente en Miami: “Me mareé en la ducha y orinaba rojo”

El piloto de Fórmula 1 Esteban Ocon ha compartido uno de los episodios más duros de su carrera deportiva: el accidente sufrido durante el Gran Premio de Miami de 2022, al que califica como “el más fuerte” que ha vivido en la categoría. En una entrevista con el canal francés Legend, Ocon confesó que llegó a desmayarse en la ducha al día siguiente y que orinó sangre tras el impacto, una señal que lo dejó profundamente preocupado.

El incidente ocurrió durante la tercera sesión de entrenamientos libres, cuando el entonces piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza en la curva 14, la misma en la que Carlos Sainz se había accidentado el día anterior. El coche de Ocon chocó de lleno contra un muro de hormigón, provocando una bandera roja y una interrupción de más de quince minutos.

“Recibí un impacto de 42G. Puede parecer que no fue tan espectacular, pero choqué contra una pared de hormigón”, explicó. El golpe le dejó lesiones en ambas rodillas y le impidió caminar con normalidad. Tardó más de minuto y medio en salir del coche por sus propios medios, lo que ya entonces alertó sobre la gravedad del accidente.

Lo más preocupante, sin embargo, llegó al día siguiente. “Me desplomé en la ducha. Me sentía fatal. Y aunque corrí desde la última posición y terminé octavo… oriné rojo. Eso no era una buena señal”, relató Ocon, dejando claro que el trauma físico fue mucho más severo de lo que se percibió desde fuera.

El testimonio del piloto francés se suma al debate creciente sobre los efectos acumulativos de los impactos en el automovilismo. Ocon reconoció haber vivido otras situaciones límite, con síntomas como visión nublada y dolores de cabeza prolongados. La conversación surgió a raíz de una pregunta sobre el exjugador de rugby Sébastien Chabal, quien sufre problemas de memoria por múltiples conmociones.

A pesar de las secuelas, Ocon completó la carrera en condiciones extremas de calor y logró una meritoria octava posición, partiendo desde el fondo de la parrilla.