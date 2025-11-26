Sale a la luz el candidato para acompañar a Max Verstappen en 2026: "Es bastante impresionante..."

Con solo dos carreras por disputarse antes de echar el telón al mundial de Fórmula 1, los rumores comienzan a apoderarse del Gran Circo que ya parece más interesado en lo que pueda ocurrir en 2026. El baile de asientos comienza a protagonizar los rumores en torno a las grandes escuderías, algo de lo que no se escapa Red Bull.

Tras el Gran Premio de Las Vegas, se intensificó el debate en torno a quién será el piloto que acompañe a Max Verstappen a partir de 2026. Mientras el futuro de Yuki Tsunoda es incierto por su bajo rendimiento, el nombre de Ayumu Iwasa tomó fuerza en las últimas horas tras consagrarse en la Súper Fórmula japonesa y recibir el respaldo público de su ingeniero de pista.

El desempeño de Yuki Tsunoda ha sido muy cuestionado tras cerrar la temporada con apenas 28 puntos, representando solo un 7% del total acumulado por Red Bull. En ese contexto, el foco se trasladó hacia Ayumu Iwasa, piloto reserva de la escudería y reciente campeón de la Súper Fórmula, quien demostró una evolución notable durante 2025.

Su ingeniero de pista, Tomohiko Koike, lo destacó en una entrevista con Autosport:“Iwasa está mejorando cada vez más. Esta temporada ha sido muy consistente y su rendimiento promedio fue el mejor de cualquier piloto”.Además, lanzó una frase que generó impacto: “Creo que sería mejor que Tsunoda”.

Red Bull valora alternativas

Las declaraciones de Koike reactivaron la discusión interna en Milton Keynes, donde la dirección técnica de Red Bull analiza diferentes nombres para acompañar a Verstappen. Si bien se mencionaron pilotos como Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad, el rendimiento reciente de Iwasa, sumado a su experiencia dentro del equipo como reserva, lo colocan como un candidato serio.

"No conozco personalmente a Tsunoda, pero creo que Iwasa, no solo en términos de habilidad al volante, sino también en su capacidad para configurar el coche, es bastante impresionante, al mismo nivel que [Tomoki] Nojiri. Por eso creo que podría conducir mejor en la F1 que algunos pilotos de la parrilla. Solo necesita una oportunidad; eso es lo más difícil”, sentenció Koike, alimentando las especulaciones.

Con la temporada finalizada, la escudería debe resolver en los próximos días quién será el segundo piloto. Y mientras Tsunoda pierde terreno, Iwasa encabeza todas las quinielas.