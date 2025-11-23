Verstappen no se rinde

Antes del parón veraniego de la Fórmula 1, Max Verstappen estaba prácticamente descartado para la lucha por el título. La pelea era entre los pilotos Norris y Piastri, que conducían el mejor monoplaza, el McLaren. Sin embargo, sin la presión de no tener nada que perder, el holandés empezó a ganar carreras, no cometió fallos y sus rivales sintieron la presión. Meses después, a falta de dos carreras y una Sprint (Catar y Abu Dabi), el vigente campeón todavía tiene posibilidades de ganar y, después de su victoria en Las Vegas, el subcampeonato lo tiene a tiro ante la falta de rendimiento de Piastri.

Buena parte del Gran Premio se decidió en la salida, en la primera gran frenada. Norris, muy confiado, quiso tapar a Verstappen, pero lo hizo por la zona sucia de la pista y se pasó de frenada. Tuvo que irse por la escapatoria y perdió dos posiciones. El de Red Bull y Russell le pasaron, y así se mantuvieron muchas vueltas. El de McLaren sacó a pasear de nuevo su versión más nerviosa e irregular y volvió a cometer un fallo cuando está el título en juego. Cayó de la “pole” al tercer puesto, aunque podía haber sido peor.

Los tres primeros mantuvieron el ritmo con cierta distancia, aunque no se perdieron de vista entre ellos. Verstappen mantuvo un férreo control y ni siquiera las dos neutralizaciones virtuales que se produjeron le desconcentraron. No perdió el liderato en ningún momento. Norris superó a Russell tras pasar por boxes y fue en ese momento cuando quiso ir a la caza del holandés, pero enseguida dio por bueno el segundo puesto tras comprobar que Piastri, como mucho, acabaría cuarto. El australiano no hizo una buena clasificación y en la salida fue golpeado ligeramente por Lawson, aunque pudo continuar. Se desconoce si el rendimiento del McLaren quedó afectado, pero el caso es que Piastri, una vez más, certificó su bajón en los momentos cruciales de la pugna por el campeonato.

Verstappen ganó y no solo se mantiene en la pelea por la corona de 2025, sino que el subcampeonato lo tiene ya muy cerca. Es cierto que Norris gestionó muy bien su papel y sumó 18 puntos, manteniendo una ventaja de 30. Parece mucho, sin embargo, un cero de Norris en Catar podría dar un vuelco al campeonato para la última carrera del año. Todo puede pasar todavía.

Entre los españoles, Carlos Sainz arrancó en el tercer lugar, pero mantener esa posición —que logró tras una magnífica actuación en la clasificación bajo la lluvia— fue imposible con la pista seca. Acabó séptimo y sumó puntos. Por su parte, Fernando Alonso cruzó la meta en decimotercer puesto, fuera de la zona de puntos y sin ninguna posibilidad de ofrecer un buen rendimiento.

Desde Las Vegas, la mayoría de los pilotos irá en vuelo directo (15 horas) a Catar, ya que el final de temporada se desarrollará los dos próximos fines de semana en Emiratos Árabes.