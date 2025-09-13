GP San Marino 2025, clasificación y sprint: horario y dónde ver online TV

Misano abre el primer reparto de puntos del fin de semana. El GP de San Marino 2025 vive hoy su jornada de clasificación y sprint, una cita en la que Marc Márquez llega como líder sólido del campeonato con 487 puntos, 182 más que su hermano Álex. Ducati ya se aseguró el título de marcas en la pasada ronda de Cataluña, pero el foco está en los Márquez, Marc quiere dejar encarrilado su séptimo título y Álex tratará de prolongar la inercia tras su victoria del domingo en Montmeló.

La importancia de la sprint en el Mundial de MotoGP

Aunque Ducati ya se aseguró el título de marcas la semana pasada en Cataluña, la sprint de Misano mantiene su valor dentro del campeonato de pilotos. Cada victoria al sábado reparte hasta 12 puntos, y en un Mundial dominado por la marca italiana, esos resultados pueden marcar diferencias en la lucha interna entre los hermanos Márquez y en el orden del podio final de la temporada.

MOTO - MOTO GP - CATALUNYA GRAND PRIX 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

Marc Márquez llega con una ventaja de 182 puntos y el objetivo de sentenciar el campeonato cuanto antes. El piloto de Cervera ha ganado 14 de las 15 sprints disputadas este año, con una regularidad demoledora que solo se rompió en Silverstone. La de Misano es su oportunidad de acercarse al “match point” que se presentará dentro de dos semanas en Japón, donde podría sellar matemáticamente su séptimo título en MotoGP.

La otra gran historia del fin de semana pasa por Álex Márquez. El menor de los hermanos se impuso en la carrera larga de Montmeló, frenando la racha triunfal de Marc y confirmando su papel como segundo clasificado del campeonato. La sprint de hoy será una nueva prueba para medir si puede mantener ese nivel frente a las Ducati oficiales y si Bagnaia logra recuperar sensaciones en su circuito de casa.

Misano, un circuito decisivo y con sabor español

El circuito Marco Simoncelli de Misano es uno de los trazados más técnicos del calendario, con 4,2 kilómetros y 16 curvas que exigen precisión en cada giro. Marc Márquez suma aquí cinco victorias en MotoGP y se presenta como el piloto más exitoso de la parrilla en este escenario. Para Ducati es también una cita especial, ya que estará en casa y cuenta con el apoyo de miles de aficionados italianos.

Más allá de MotoGP, el fin de semana también es clave en las categorías inferiores. En Moto2, Manu González lidera la clasificación tras ampliar distancias en Montmeló, mientras que Dani Holgado llega reforzado por su triunfo en Cataluña. En Moto3, Ángel Piqueras recortó terreno al líder José Antonio Rueda con su cuarta victoria del año, en un campeonato que mantiene la emoción. La jornada de hoy servirá para definir parrillas y dejar lista la acción del domingo.

Horario y dónde ver online TV la sprint del GP de San Marino, MotoGP 2025

La carrera sprint del GP de San Marino se disputa hoy sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas (horario peninsular español) en el circuito Marco Simoncelli de Misano. Se podrá seguir en directo a través de DAZN, plataforma que posee los derechos de retransmisión de MotoGP en España.

En LARAZON.es encontrarás la cobertura completa del fin de semana, con la clasificación, la sprint y toda la información del Gran Premio de San Marino.