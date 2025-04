La frase más contundente de Dani Guiza: "A los catalanes que son del Barcelona les gustaría jugar en el Madrid"

El futbolista jerezano, Dani Guiza, ha concedido una sincera entrevista al Diario AS en la que ha repasado su presente, sus pasiones y su visión sobre el actual momento del Real Madrid.

El jerezano no ha escondido nunca su pasión por el Real Madrid. Aunque su ídolo de infancia fue Kiko Narváez —de ahí su famosa celebración del arquero—, su corazón siempre ha sido blanco:

“Siempre. No es tradición familiar ni nada. Es, simplemente, que desde pequeño veía al Madrid y me encantaba. Escogí el camino fácil para no sufrir mucho y me quedé con el que gana más títulos. Soy madridista cerrado”, explicó con una sonrisa.

Ante la pregunta sobre si alguna vez existió interés por parte del club blanco, respondió con total honestidad:

“Creo que no porque habría ido de cabeza. Fue una pena. Me habría cambiado la vida. Creo que incluso a los catalanes que son del Barcelona les gustaría jugar en el Madrid porque es el mejor club del mundo. Si hubiera ocurrido, hubiera estado llorando de emoción siete años seguidos”, confesó.

Para cerrar la entrevista, ofreció su visión sobre la temporada irregular del Real Madrid. Con experiencia y criterio, señaló una carencia clave en el centro del campo:

“Le falta Toni Kroos y hay que buscar otro como él, aunque igual no hay ninguno. Yo ficharía a Zubimendi, el chico de la Real Sociedad. Es lo que necesita el equipo. Me gusta mucho porque tiene un carácter parecido al del alemán, no tiene miedo a tener el balón. El Madrid echa en falta un mediocentro y yo apostaría por Zubimendi".