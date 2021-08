El descontento con Sergio Ramos en el PSG y sus enemigos en el vestuario: “Está crecidito”

Deportes

La llegada de Sergio Ramos al PSG no ha empezado con buen pie. En el club están molestos con la actitud del camero desde que el español recalase en el equipo parisino y su nueva lesión tampoco ayuda.

En Francia están muy preocupados por las lesiones del ex capitán madridista. Sergio Ramos todavía no ha podido debutar con el Paris Saint-Germain y todo apunta a que estará al menos un mes fuera de los campos de juego e incluso dos. Esto ha provocado que el PSG se ponga manos a la obra para buscar un relevo y coloque nuevamente su radar sobre el defensor del Nápoles, Kalidou Koulibaly, según adelantaba “La Gazzetta dello Sport”.

“Ha llegado crecido”

El entorno del Paris Saint-Germain asegura que Sergio Ramos ha llegado “crecido”. Ha habido detalles con gente del staff del equipo, miembros del club que trabajan para los jugadores, que no han gustado y a eso se han unido algunas exigencias que no han sido precisamente bien recibidas. “Ramos es una estrella pero hay más estrellas como él por encima y ya no es el capitán”, según fuentes consultadas por la Cadena Ser.

El ex capitán del Real Madrid llegaba a París a principios del mes de Julio y desde entonces trabaja para adaptarse a un vestuario repleto de estrellas, de egos y dividido ante su llegada.

Sus enemigos

De hecho, según publicaba “Le Parisien” nada más hacerse oficial su contrato, la noticia de su fichaje cayó como una bomba dentro de la plantilla que dirige el argentino Mauricio Pochettino y provocó una marcada división en el vestuario. Algunos consideraron que su contratación es innecesaria, ya que esa zona del campo se encontraba cubierta. El rotativo explicaba que Kimpembe, internacional con Francia, podría ver reducidos sus minutos dentro del campo de juego y esto ha generado un gran malestar del defensa con la directiva del club. Un caso similar es el del otro central: Marquinhos. El brasileño no ve una estrategia clara dentro del mercado de fichajes. Ambos jugadores no piensan ponerle las cosas fáciles al camero.

De puertas hacia dentro colea todavía la manera en que se marchó Thiago Silva, cuya relación con los jugadores del PSG sigue siendo magnífica. Ahora, la plantilla no entiende, tras lo sucedido con Thiago Silva, que el club haya fichado a Sergio Ramos, con unas exigencias económicas altas. Además de Marquinhos y Kimpembe, el club de la capital francesa cuenta en esa misma zona de influencia en el campo con Thilo Kehrer, Abdou Diallo y Timothée Pembélé.

Sus amigos

Sin embargo, no estará solo en esta pelea y Ramos se aferra al “clan latino”: entre ellos el portero Keylor Navas, el centrocampista Ángel Di María, que compartieron vestuario con él en el Real Madrid y, por supuesto, Neymar que siempre se mostró muy favorable a su llegada. En los últimos días, el central también ha intentado acercarse a Messi, a quién lanzó un guiño a su llegada al PSG -incluso le ofreció su casa- y con el que lo hemos visto en el cumpleaños de Ander Herrera.

Su gran apoyo será Keylor Navas, con el que compartió en Madrid cinco años de carrera en los que forjaron una gran amistad e hicieron viajes y planes juntos. De hecho, Sergio Ramos y Pilar Rubio eligieron Costa Rica para pasar su luna de miel en 2019 y allí vivieron unas bonitas vacaciones junto al que era portero del cuadro merengue y su esposa Andrea Sala.

📷 Las vacaciones de los deportistas: Keylor Navas y Sergio Ramos, juntos en Costa Rica. Pura vida 🇨🇷 https://t.co/Xhpvqr7Ytu pic.twitter.com/4ZtRcVlW50 — MARCA (@marca) June 22, 2019

En el vestuario del PSG también contará con Ángel Di María, que abandonó el Real Madrid tras levantar la Champions League en 2014 y al que es habitual ver en barbacoas, vacaciones y cumpleaños o celebraciones posando junto a Leo Paredes y Mauro Icardi por lo que podría adentrarlo en el club más selecto del equipo parisino.

A este núcleo duro habría que añadir al grupo de los españoles: Sergio Rico, Ander Herrera y Pablo Sarabia, aunque a este último los medios galos le sitúan en la rampa de salida.