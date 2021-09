Maradona ‘publica’ un nuevo mensaje en sus redes sociales

Deportes

Las redes sociales de Diego Armando Maradona vuelven a estar activas 295 días después de la muerte del exfutbolista. Los hijos de Diego, fallecido el pasado 25 de noviembre, han asumido la administración de la cuenta de Instagram de su padre y Maradona ha vuelto a ‘publicar’ un mensaje. Un texto emotivo dirigido a sus 6,9 millones de seguidores. El 10 subió su última foto a esa red social el 30 de octubre, una imagen con su hija Jana. Pasados 321 días, la cuenta vuelve a tener actividad.

“Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos mereces”, escribieron los hijos de Maradona en Instagram.

Decidieron acompañar este mensaje con un texto del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano y que sirve de explicación a ese fuego que los hijos de Maradona no quieren que “se apague nunca”: “No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”.

El mensaje publicado en la cuenta oficial de Maradona provocó la reacción de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo al que estaba entrenando cuando falleció, o de Argentinos Juniors, el club en el que inició su carrera. También reaccionaron a la publicación exfutbolistas como Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Maradona en México ‘86, Paulo Futre, Ricardo Rocha o Maxi López, y también deportistas como Adolfo Cambiasso, una leyenda del polo.