Una estrella gay de la Premier, en terapia por el temor a la reacción de los aficionados si sale del armario

Deportes

Una estrella de la Premier League ha tenido que buscar ayuda psicológica profesional por su temor a la reacción que puedan tener los aficionados rivales si sale del armario y hace pública su homosexualidad. “Seré crucificado”, ha dicho a sus más íntimos, según recoge el diario The Sun.

“Estamos en 2021 y debería ser libre de decirles a todos quién soy. Pero hay algunos aficionados en las gradas para los que todavía estamos en los 80. Quiero ser abierto con la gente, porque es lo que soy y estoy orgulloso. Pero la verdad es que seré crucificado”, asume el futbolista, quien reconoce que está lleno de dudas: “Cuando juego, siento que los aficionados lo pueden adivinar y me están juzgando. ¿Doy esa impresión dentro del campo? ¿Se nota en la ropa que llevo fuera del campo? Me ha afectado mucho mentalmente. Es aterrador”.

Este futbolista, al que The Sun señala como una estrella de la Premier League, se ha puesto en contacto con Amal Fashanu, sobrina del exfutbolista Justin Fashanu, una antigua estrella del fútbol inglés que salió del armario en 1990 y se suicidó en 1998. Amal ha creado una organización benéfica dedicada a ayudar a combatir la homofobia y el racismo en el deporte.

El pasado año, dos futbolistas de la Premier League desvelaron a su entorno más cercano su homosexualidad, pero en una carta dirigida a la Federación inglesa (FA), uno de ellos aseguró que estaba “demasiado asustado” para hacerlo públicamente. Amal mantiene el contacto con ellos a través de WhatsApp.

“En 2021, cuando nunca habíamos estado tan despiertos como sociedad, parece que debería ser el momento perfecto para que un jugador de alto nivel salga del armario. Pero la realidad es que la homofobia, especialmente on line, es más frecuente que nunca. Necesitamos proteger a estos jugadores. Estoy en un diálogo constante con la FA sobre lo que se puede hacer, pero, desafortunadamente, es una situación sin precedentes, por lo que es difícil implementar medidas para una situación que aún no ha ocurrido”, declaró Amal Fashanu a The Sun.