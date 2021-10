Deportes

El portero español David de Gea cumple su décima temporada en el Manchester United, con el que este domingo vivió uno de los momentos más negros en la historia del club, al perder por 0-5 contra el Liverpool en el clásico del fútbol inglés. Old Trafford nunca había visto una derrota así de su equipo contra su gran rival y De Gea sufrió desde la portería este severo correctivo.

Pero De Gea no solo ha sido noticia por esta goleada, sino por las declaraciones de su excompañero Bastian Schweinsteiger, quien desveló la obsesión del portero español con el guardameta alemán Manuel Neuer. “Cuando llegué por primera vez al Manchester United, De Gea me dijo: ‘Dime, ¿soy mejor que Neuer?’ Yo le respondí, ‘no, no lo eres, es un nivel diferente’”, contó el exfutbolista germano en BBC Radio 5 Live.

“Estaba enfadado, pero le expliqué por qué. Siempre que hacía un buen partido me preguntaba de nuevo y yo le seguía diciendo que no estaba en ese nivel“, añadió Schweinsteiger, quien fue compañero de De Gea en el Manchester United entre 2015 y 2017.