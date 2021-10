La comentada reacción de Pedrerol con una estelada independentista. “No me pongas la bandera esa”

Deportes

El Chiringuito es un programa de fútbol, principalmente, pero la política está en todo porque es una actividad transversal. A veces se cuela directamente, aunque no guste a los protagonistas. Le ha sucedido a Josep Pedrerol en su programa, cuando estaba hablando y en una de las imágenes de la pantalla que tiene detrás de él se coló una bandera independentista: : “No me pongas a mí la bandera esa. No me pongas la bandera. No me apetece. Parece que estoy con la estelada”, decía

“Es un fondo...”, le dice la tertuliana Carme Barceló.

“Sí, pero me hacen un captura y parece que estoy en una manifestación de..., que no, que yo estaba con UGT y Comisiones”

“Sentado en una silla no parece que estés en una manifestación”, dice Barceló.

“Ya, pero digo que no me pongan bandera, que no me apetece”

No me pongas a mi la bandera esa pic.twitter.com/YQQIkAZI1G — Humans of Late Chiringuito (@LateChiringuito) October 25, 2021

Como no podía ser de otra forma, esto ha tenido mucha repercusión en las redes sociales porque es un tema muy sensible que enseguida levanta las pasiones y las críticas de casi todos.

Por eso, el realizador del programa, Carlos Pecker, ha aclarado lo sucedido: “A ver, que me está mandando todo el mundo el tuit ese en el que sale una bandera independentista detrás suya. Y lo quiero explicar. Las ‘colas’ que son imágenes que se hacen de los temas que se hablan pues las hacen los ayudantes de realización, redactores y tú no controlas cada plano de las colas”, ha asegurado.. “Entonces están hablando de Cataluña e igual te sale una bandera independentista. Y Pedrerol diciendo ‘quita, quita eso” y al cabo de un rato vuelve a salir otro porque la ley de Murphy es así”, sigue “pero yo realmente, sinceramente, creo que no tengo la culpa. Son cosas que se meten, como en cualquier programa de tele. ¿Que me cayó la bronca?”, se ríe Pecker. “Pues claro. ¿Cómo no me va a caer la bronca? Pero bueno una tontería y ya está. No le deis más vueltas”.