Cristiano Ronaldo provoca el pánico en el Manchester United

Cristiano Ronaldo y el Manchester United no viven una buena temporada. El regreso del portugués a Old Trafford no está siendo como todos esperaban y ni el delantero ni el equipo están respondiendo a las expectativas que provocó el fichaje en verano. Sexto clasificado, a nueve puntos del líder Chelsea, y fuera de los puestos que dan acceso incluso a la Europa League, las dos derrotas contra el Liverpool (0-5) y el Manchester City (0-2) han terminado de hacer saltar las alarmas sobre el United.

Su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, está más cuestionado que nunca y solo dos buenos resultados cosechados entre medias de esas dos duras derrotas evitaron que fuera destituido. La victoria contra el Tottenham (0-3) y el empate en Champions contra el Atalanta en Bérgamo (2-2) permitieron a Solskjaer seguir en su cargo, pero servieron para tranquilizar a Cristiano Ronaldo, que según el Daily Express podría trasladar una petición al club que haría entrar en pánico al Manchester United.

El diario británico asegura que Cristiano podría pedir su salida del club si no se clasifica para la Liga de Campeones. “Cristiano Ronaldo no volvió al Manchester United para jugar la Europa League. Y ese es el destino que podría correr el internacional portugués. Por lo tanto, no es descartable que exija abandonar el club al final de la temporada si se encuentran atascados en la segunda competición europea de clubes el próximo curso”, publica el Express este martes.

“No estoy aquí de vacaciones. Antes era bueno, ganaba cosas importantes y ya llevé esta camiseta hace muchos años, pero estoy aquí para volver a ganar. Soy capaz de ello, mis compañeros de equipo y yo. Estoy listo para ellos. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados, para el club, para dar un paso adelante”, dijo Cristiano Ronaldo cuando se anunció su fichaje por el United. Esa ambición del portugués se ha topado con la realidad que vive el equipo.

Si la petición de Cristiano Ronaldo llegara a hacerse realidad provocaría un terremoto de notables dimensiones en el Manchester United, un club desnortado desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Cristiano se consideró un fichaje estratégico, deportiva y económicamente, para el club y su marcha significaría asumir, por las dos partes, el fracaso de esta nueva alianza.

El delicado momento que atraviesa Cristiano Ronaldo en el Manchester United contrasta con la felicidad que transmite cada vez que juega con la selección de Portugal. “Es siempre una felicidad extra cuando vuelvo a mi país”, publicó en su cuenta de Instagram al incorporarse a la concentración de su selección para disputar los próximos partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022.