Móviles, pizzas, ropa o prácticas sexuales: las normas más curiosas de los entrenadores de élite

La llegada de Xavi Hernández al banquillo del Fútbol Club Barcelona ha provocado varios cambios en el día a día de la dinámica de los jugadores del primer equipo. Prueba de ello fue la decisión de prohibir a Gerard Piqué asistir a “El Hormiguero” donde tenía pactada una entrevista la próxima semana. El técnico catalán quiere recuperar la vigencia del código interno del vestuario que, durante las últimas temporadas, se ha ido relajando hasta dejar de cumplirse. De esta manera, Xavi volverá a instaurar las multas que desaparecieron con la salida de Luis Enrique como entrenador. Dichas sanciones tendrán un carácter exponencial, de manera que irán aumentando para aquellos que sean reincidentes en sus retrasos a los entrenamientos.

Xavi ya ha comunicado a sus jugadores un decálogo que incluye normas como la prohibición de llegar a casa más tarde las 12 en las 48 horas previas a un partido, controlar las actividades extradeportivas, comer todos juntos o prohibir actividades de riesgo como el surf o montar en patinete.

Sin embargo, el técnico egarense no es el único que quiere manejar el vestuario con mano de hierro. Entrenadores de la talla de Conte, Guardiola, Mourinho, Capello o Bielsa ya fueron protagonistas por las normas impuestas a sus futbolistas.

Conte, la mayonesa y las relaciones sexuales: “mejor debajo que encima”

Conte es considerado uno de los entrenadores más estrictos del panorama futbolero y conocido por ir con su filosofía hasta el final y no casarse con nadie. Nada más llegar al Tottenham ha elaborado una lista de alimentos prohibidos como el ketchup, la mayonesa o los sándwiches para los jugadores. Asimismo, ha insistido en que todos los jugadores coman juntos a mediodía, algo no negociable. Bajo el mandato de Nuno, a veces no sucedía esto, ya que si alguien se saltaba la comida con sus compañeros no sufría consecuencias. También ha borrado de la lista los zumos de frutas y todo lo que esté cocinado con aceite y mantequilla, puesto que quiere que los jugadores coman más fruta.

Pero una de sus recomendaciones más curiosas es la que suele dar a sus jugadores en el terreno sexual: “Durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Así que, mejor estar debajo de la pareja”, es el curioso consejo que da a sus pupilos.

Guardiola: sin móviles, ni sexo después de las 12

Tal como decidiera cuando se hizo cargo del Barcelona, en 2008, Guardiola ha mantenido una serie de estrictas normas con los equipos a los que ha dirigido. Por ejemplo a su llegada a la Premier cambió absolutamente los hábitos alimentarios de la plantilla citizen: Las pizzas, canapés, pastelería, cerveza y refrescos desaparecieron y un régimen en el que pasta, arroz, carne, pescado, yogures, cereales y fruta tomó protagonismo.

Si el entrenamiento comienza a una hora determinada, los jugadores deben llegar a las instalaciones del club con una antelación de una hora. Los retrasos se penalizan con multas cuya cuantía va en aumento, tanto por el tiempo de retraso como por la reincidencia de un jugador.

La utilización de dispositivos móviles ha sido muy restringida. Los auriculares o teléfonos móviles han sido prohibidos para, además, fomentar la relación entre los futbolistas y evitar en la medida de lo posible esa imagen de aislamiento que tantas veces se observa en público. En el autocar del equipo está igualmente prohibido hablar por el móvil, a no ser que exista un argumento de suficiente importancia como pudiera ser una urgencia familiar.

El Manchester City facilita a cada jugador un completo vestuario, que debe utilizar, siempre, cuando represente al club. Los empleados del club están para, entre otras cosas, facilitar el día a día de los profesionales... Pero en ningún caso trabajan a sus órdenes.

Guardiola ha trasladado esa idea a sus futbolistas, haciéndoles ver de la necesidad de tratar con cortesía, respeto, educación y amabilidad a todos los trabajadores con los que se relacionan. Un ejemplo es la obligatoriedad de colocar la ropa usada en los lugares habilitados para su recogida y posterior lavado, no dejándola de cualquier manera en el vestuario.

Hablar mal de compañeros, criticar gratuitamente al club o entrenadores o filtrar noticias interesadas a los medios será castigado con dureza.

Con el entrenador catalán se han acabado las salidas nocturnas entre semana, imponiéndose una hora de llegada a sus domicilios para todos los futbolistas. Lo hizo en el Barcelona, lo repitió en el Bayern Múnich y lo ha impuesto también en el Manchester City. Pep fijó un particular código de conducta con multas cuya cuantía oscilaba entre los 250 y los 6.000 euros.

Mourinho: puntualidad británica

El técnico portugués no soporta que se llegue tarde. Estas son las cinco normas básicas que ha impuso en el vestuario blanco y que ha mantenido en todos su equipos, incluida la Roma:

1. El que llegue tarde no se entrena: Mourinho quiere puntualidad en los entrenamientos. No va a aceptar retrasos injustificados. Se empieza a las nueve y media y que el que llegue un minuto tarde que no se moleste ni en salir al campo de Valdebebas. Trabajará por su cuenta.

2. El autocar tampoco espera: La puntualidad también hay que respetarla en las concentraciones. El ejemplo más claro es el del autocar del equipo: estará en la puerta del hotel y saldrá a la hora fijada. Y no esperará a nadie. El que no llegue a tiempo se quedará en tierra.

3. Entrenamientos: 90 minutos intensos: Mourinho explicó a sus jugadores ayer que todos los entrenamientos duran 90 minutos, pero que el trabajo es siempre muy intenso. El luso no insiste mucho en el trabajo físico sin balón y la mayor parte de la sesión es con la pelota.

4. Los lesionados, una hora antes: Los jugadores lesionados tendrán que estar una hora antes en Valdebebas para ser examinados por los médicos, que después notificarán al entrenador si el jugador está apto para ejercitarse o es baja. Mou no quiere bajas de última hora.

5. Los móviles en el bus, en silencio: El entrenador permite en sus equipos que sus jugadores utilicen los teléfonos móviles o se pongan los cascos para escuchar música, pero sin ruidos. Mou no quiere escuchar, por tanto, los teléfonos sonando pero no le importa que se utilicen.

Además, el técnico luso mantiene una batalla contra el “Fortnite”, video juego que define como una ‘pesadilla’ que mantiene a sus jugadores ocupados incluso las noches antes de los partidos.

Bielsa sin redes sociales y Capello sin móviles.

Fabio Capello prohibió a los jugadores de Rusia utilizar las redes sociales durante el Mundial de 2014. Durante su etapa en el Real Madrid también estableció estrictas normas de vestuario y prohibió los móviles en el bus y en los hoteles de concentración. El argentino Marcelo Bielsa, apuesta entre otras medidas por prohibir a sus jugadores usar Twitter o Facebook durante los torneos.

Otras normas curiosas

Alex Ferguson: En 2010, el ex técnico del Manchester United decidió que todos los jugadores del filial deberían vestir botas negras, hasta que llegaran a formar parte del primer equipo.

David Moyes: En su corta etapa en el Manchester United, el escocés tuvo la decisión de prohibir una tradición arraigada entre los futbolistas: comer patatas chips bajas en grasas la noche antes de un partido. Rio Ferdinand calificó la decisión de “polémica y poco profesional”.

Arsene Wenger: Fue uno de sus logros con el Arsenal de los 90: Prohibir comer barritas de chocolate “Mars”o consumir cigarrillos o cerveza antes de los partidos.

Raymond Domenech: El ex seleccionador de Francia, evitaba convocar a jugadores que fueran Escorpio y tampoco quería que los defensas fueran Leo.

Paolo Dicanio: Haciendo gala de sus simpatías fascistas, la lista de prohibiciones del ex técnico del Sunderland fue tan larga como absurda. Di Canio prohibió el kétchup, el café, la mayonesa, los refrescos con gas, el hielo, los teléfonos móviles, los chistes, los chismorreos y cantar en la ducha. A los cinco meses lo echaron.

Daniel Passarella: Fernando Redondo fue víctima de su cruzada contra el pelo largo. El técnico obligó a los jugadores argentinos a cortarse el pelo para convocarlos para la ‘Albiceleste’.